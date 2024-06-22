Пансионаты с религиозным уклоном ликвидировали в Актобе

В заведениях нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Прокуратурой города Актобе в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований действующего законодательства.

«Изучением личных дел воспитанников пансионатов «Актобе» и «Акжар» установлено, что воспитанники пользовались религиозной литературой, а также имеются тетради с религиозными записями. Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям», - говорится в сообщении.

Религиозный уклон деятельности благотворительных учреждений также подтверждается опросами детей и воспитателей.

Кроме того, нарушены требования санитарно-эпидемиологического, пожарного, трудового законодательства. Указанные пансионаты осуществляли свою деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений на объекты.

«Существенно нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и своевременной медицинской помощи», - отмечается в сообщении.

Судом по иску прокуратуры Актобе пансионаты «Актобе» и «Акжар» лишены регистрации и ликвидированы.