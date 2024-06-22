Пансионаты с религиозным уклоном ликвидировали в Актобе

Образование
22

В заведениях нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Прокуратурой города Актобе в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований действующего законодательства.

«Изучением личных дел воспитанников пансионатов «Актобе» и «Акжар» установлено, что воспитанники пользовались религиозной литературой, а также имеются тетради с религиозными записями. Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям», - говорится в сообщении.

Религиозный уклон деятельности благотворительных учреждений также подтверждается опросами детей и воспитателей.

Кроме того, нарушены требования санитарно-эпидемиологического, пожарного, трудового законодательства. Указанные пансионаты осуществляли свою деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений на объекты.

«Существенно нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и своевременной медицинской помощи», - отмечается в сообщении.

Судом по иску прокуратуры Актобе пансионаты «Актобе» и «Акжар» лишены регистрации и ликвидированы.

#Актобе #религия #ликвидация #пансионаты

Популярное

Все
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Фотовыставка расскажет о работе полиции
Найден уникальный артефакт
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
Развитие науки – путь к технологическому превосходству страны
Проблема нехватки ученических мест решается в регионах
Госслужба на основе компетенций
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Героизм под натиском стихии
В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
«Нет ничего невозможного!» – уверен полицейский Габит Байжанов
Девять проектов решений подписали министры иностранных дел стран ОДКБ
Бюджет хронических «болезней»
И дольше века длится жизнь
Послание Конституционного Суда Республики Казахстан «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан»
Ценности, человекоцентричность, развитие
Спасибо деду за Победу!
Условия для развития МСБ все комфортнее
Перемелется – мука будет
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Новый этап развития системы здравоохранения страны
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Больница начинается с приемного покоя
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде
В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм
Казахстан сохранит телефонный код +7
Лидер Казахстана скорбит в связи с кончиной Мурата Ауэзова
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Посевная кампания завершена в Казахстане
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области культуры и музейного дела
Ушел из жизни Мурат Ауэзов
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
Меры поддержки стартапов обсудил вице-премьер с отечественными IT-компаниями
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Фанаты Димаша изучают казахский язык

Читайте также

В «Болашаке» прокомментировали ситуацию с делом Гавриленко …
Сдачу ЕНТ перенесли на другой день для выпускников алматинс…
Столичные детсады не будут работать два дня из-за саммита Ш…
Когда завершат полную оцифровку аттестатов выпускников пред…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]