Пансионаты с религиозным уклоном ликвидировали в Актобе

В заведениях нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи, передает Kazpravda.kz
Прокуратурой города Актобе в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований действующего законодательства.
«Изучением личных дел воспитанников пансионатов «Актобе» и «Акжар» установлено, что воспитанники пользовались религиозной литературой, а также имеются тетради с религиозными записями. Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям», - говорится в сообщении.
Религиозный уклон деятельности благотворительных учреждений также подтверждается опросами детей и воспитателей.
Кроме того, нарушены требования санитарно-эпидемиологического, пожарного, трудового законодательства. Указанные пансионаты осуществляли свою деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений на объекты.
«Существенно нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и своевременной медицинской помощи», - отмечается в сообщении.
Судом по иску прокуратуры Актобе пансионаты «Актобе» и «Акжар» лишены регистрации и ликвидированы.