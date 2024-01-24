Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Шведскую заявку осталось ратифицировать только Венгрии

Фото: Anadolu Agency

Парламент Турции после долгих отсрочек подавляющим большинством (287 голосов против 55) одобрил вступление Швеции в НАТО. Ожидается, что в ближайшие дни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подпишет ратификационный документ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

«Сегодня мы еще на один шаг приблизились к полному членству в НАТО», – написал в соцсетях премьер-министр Швеции Ульф Кристерссен.

Шведскую заявку еще не ратифицировала Венгрия: премьер-министр страны Виктор Орбан во вторник пригласил своего коллегу в Будапешт, чтобы провести переговоры по этому вопросу, однако глава шведского МИД Тобиас Билльстрем сказал, что на данном этапе не видит причин для обсуждений с венгерской стороной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента и выразил надежду, что Венгрия в ближайшее время также поддержит заявку Стокгольма.

«Я рассчитываю на то, что Венгрия завершит ратификацию как можно скорее. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас – безопаснее», – заявил он.

Швеция, десятилетиями не вступавшая в военные альянсы, решила подать заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году. Большинство членов НАТО быстро ратифицировали принятие в альянс обеих стран, но Турция, обвинявшая Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, затянула этот процесс. В результате Финляндия стала полноправным членом НАТО еще в апреле прошлого года, а Швеция до сих пор не могла завершить процесс вступления.

#Парламент #Турция #НАТО #Швеция

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