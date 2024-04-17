Парламентарий озабочен распространением фейков на фоне паводковой ситуации в Казахстане

Парламент, Паводки
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Депутат Мажилиса Сергей Пономарев в своем запросе на имя премьер-министра выразил серьезную обеспокоенность широким распространением в СМИ и соцсетях дезинформации касательно темы наводнения в Казахстане, передает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба акимата СКО

Хочу озвучить несколько панических фэйков. Например, в Каратомарском водохранилище Костанайской области трещина. В Жанаозене перекрыта дорога из-за подступившей воды. Правительство собирает с казахстанцев деньги пострадавшим. Вода поступает к Астане, бороться с ней некому. Вода в Иртыше заражена из-за затопленных кладбищ и скотомогильников. Это лишь некоторые фейки, которые мы читаем в эти тревожные дни - причем в официальных СМИ, я уже не говорю о соцсетях.

При этом некоторые люди безоговорочно верят социальным сетям, не обладают критическим мышлением и не могут отличить достоверную информацию от так похожих на правду фейков. Вбрасывать подобное крайне опасно.

Что должны испытывать и без того запуганные большой водой люди, потерявшие кров, получив сообщения о новом прорыве дамбы?

Глава государства в обращении народу Казахстана по поводу паводков призвал средства массовой информации, лидеров мнений и блогеров не распространять недостоверную информацию, которая способствует возникновению паники, а также просил граждан доверять только официальным источникам информации.

Пользуясь большой бедой активизировались интернет-мошенники. Они просят перечислить деньги для пострадавших на подставные банковские счета или обещают выделить государственную компенсацию за ущерб людям. Им предлагают зарегистрироваться на мошеннических сайтах, а затем получают их персональные данные и оформляют на и без того пострадавших кредиты.

Я сам много лет работал в новостях и знаю, как важно думать о последствиях выданной новости. Ни один рейтинг не стоит человеческих слез, здоровья и жизни.

Подобные фэйки несут за собой панику, усугубляют любое бедствие, даже в тех регионах, которые им не затронуты.

Мало того, они приводит к ложному реагированию служб ЧС и без того работающих в тяжелейших условиях. Это отвлекает спасателей от реальных дел.

Люди особо нуждаются в оперативной информации – слово может спасти. Неслучайно пресс-службы задействованных министерств и Служба коммуникаций работает круглосуточно.

Наиболее часто вбрасываемая недостоверная информация сегодня касается самого злободневного:

-  угроз прорыва плотин и аварий на электростанциях;

-  разрушения дорог;

- заражения питьевой воды;

- ложные сообщения о местах и порядке эвакуации.

Вычислить паблики, публикующие ложь, для силовиков не составит никакого труда! Напоминаю всем, что ответственность за распространение фейковой информации будет жесткой!   

На сегодняшний день уже порядка 40 человек были предупреждены о недопустимости публикации фейковой информации. Они пока только предупреждены…

Но несмотря на это, мы считаем, что:

Во-первых, правительство должно предпринять меры и привлечь к строгой ответственности паблики с широкой аудиторией, якобы анонимные телеграмм каналы.

Во-вторых, министерству культуры и информации мониторить фейковые новости, вести разъяснительную работу, в случае необходимости, закрывать публикующие их площадки.

В-третьих, необходимо усилить работу именно с информационными ресурсами, где основной народ получает информацию. Это более сложная информационная война, нежели представляют государственные органы.  

Самое главное призываю казахстанцев доверять только официальным источникам и только официальной информации.

Правительство и акиматы в оперативном режиме информируют о ситуации с паводком. Ничего не утаивается, ничего не скрывается.

Посетив паводковые регионы могу точно сказать, что государство предпринимает все усилия по минимизации последствий беспрецедентного паводка, ликвидации его последствий и скорейшему возвращению к нормальной жизни.

#мажилис #паводки #депутат #запрос #Пономарев

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