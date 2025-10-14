«Инициатива о создании однопалатного Парламента – инновационное политическое решение. Сейчас в обществе, в социальных сетях высказываются различные мнения. Подавляющее большинство считает, что это «абсолютно назревший вопрос». Звучат даже заявления, что «нет необходимости обсуждать и проводить референдум по инициативе, получившей поддержку большинства населения».

Есть и те, кто считает, что «не нужно затягивать проведение реформы, ее можно осуществить в ближайшее время, в кратчайшие сроки. Действительно, с какой стороны ни подходить к этому вопросу, он представляется чрезвычайно актуальным. Активное участие граждан и высказывание ими различных точек зрения – это позитивный процесс», - заметил Президент.