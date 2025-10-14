Об этом Глава государства заявил на первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Инициатива о создании однопалатного Парламента – инновационное политическое решение. Сейчас в обществе, в социальных сетях высказываются различные мнения. Подавляющее большинство считает, что это «абсолютно назревший вопрос». Звучат даже заявления, что «нет необходимости обсуждать и проводить референдум по инициативе, получившей поддержку большинства населения».
Есть и те, кто считает, что «не нужно затягивать проведение реформы, ее можно осуществить в ближайшее время, в кратчайшие сроки. Действительно, с какой стороны ни подходить к этому вопросу, он представляется чрезвычайно актуальным. Активное участие граждан и высказывание ими различных точек зрения – это позитивный процесс», - заметил Президент.
Вместе с тем, подчеркнул он, парламентская реформа – это крайне сложная работа.
«Недопустимо проявлять поспешность, поскольку это решение станет судьбоносным для нашей страны, напрямую повлияет на будущее государства. Столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения. Казахстан – это Слышащее и Справедливое государство. Это наш незыблемый постулат», - продолжил Касым-Жомарт Токаев.
Также, по словам Президента, изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции.
«Очевидно, что выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно. Требуется тщательная подготовка», - заявил Токаев.