Партии "Байтак" и "Respublica" получили доступ к выборам в маслихаты еще ряда областей

30 ноября 2022 года Министерство юстиции РК зарегистрировало новую экологическую партию "Байтақ", а 18 января 2023 года - партию "Respublica".

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Партии "Байтак" и "Respublica" допустили к участию в выборах депутатов маслихата всех уровней еще в ряде областей, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов сообщил, что на текущий момент созданы филиалы партии "Байтак" в ряде других областей и в городах Алматы, Шымкент и Астана.

В ходе заседания ЦИК допустила общественное объединение «Казахстанская партия зеленых «Байтак» к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Партия "Respublica" сможет участвовать в выборах в маслихаты в Абайской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областях и трех городах республиканского значения.

