Состоялось собрание фракции партии AMANAT в Мажилисе в связи с успешным проведением референдума и принятием новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото пресс-службы партии AMANAT

Депутаты подчеркнули, что результаты голосования стали историческим выбором граждан и подтвердили широкую общественную поддержку курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева. Посредством видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие фракции партии в региональных маслихатах.

Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что подавляющее большинство казахстанцев поддержало новую Конституцию и поздравил всех с этой победой. Согласно данным Центральной комиссии референдума, за нее проголосовали 87,15% участников. По его словам, столь высокий результат свидетельствует о возросшей политической культуре граждан и их стремлении к построению Справедливого Казахстана.

«15 марта стало историческим событием, занявшим особое место в летописи страны. Это день, который сплотил наш народ и объединил нацию. День, когда был сделан выбор в пользу Сильного, Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Он стал началом нового этапа в развитии государства. Референдум наглядно показал, что у нашего народа большое доверие к реформам Президента. В новой Конституции нашли отражение запросы, надежды и ожидания миллионов наших соотечественников. Поэтому принятие новой Конституции – это победа всего нашего народа. Я убежден, что она будет вести нашу страну только к новым вершинам и великим целям», – сказал он.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что принятие новой Конституции – это начало кардинальных изменений в нашем государстве. Предстоит многое сделать, чтобы каждая статья новой Конституции стала нормой жизни и работала на благополучие людей. Это потребует консолидации усилий всех прогрессивных слоев общества и партия AMANAT, как политическая опора Президента должна быть в авангарде этой работы. Он также отметил, что члены партии AMANAT в составе Общенациональной Коалиции провели большую разъяснительную работу, посетили все регионы страны, знают ожидания людей и теперь важно, чтобы все они были оправданы.

В ходе заседания было также принято обращение AMANAT в связи с принятием новой Конституции. Текст документа зачитал Исполнительный секретарь партии Дәулет Кәрібек. В нем отмечается, что 15 марта народ сделал исторический и осознанный выбор, подтвердив беспрецедентную поддержку курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева – в который верят казахстанцы, который ежедневно доказывает свою состоятельность и меняет страну к лучшему. Кроме того, партия AMANAT задействует все свои ресурсы – фракции в Парламенте и маслихатах, сеть региональных филиалов, молодежные и волонтерские структуры – для реализации норм Основного закона и создания процветающего Казахстана под руководством Главы государства.

В ходе заседания также выступили депутаты фракции. Ерлан Саиров отметил, что в условиях геополитической турбулентности и нестабильности, Казахстану необходима новая Конституция, которая позволит сохранить устойчивость государства. Сергей Пономарев подчеркнул, что новая Конституция укрепляет общественное согласие и сохраняет ключевые гуманитарные ценности, включая межэтническое единство казахстанского общества.

Нартай Сарсенгалиев обратил внимание на активную роль молодежи в поддержке новой Конституции. По его словам, молодежные активисты провели тысячи встреч по всей стране. Он также подчеркнул, что закрепление волонтерской деятельности в Конституции отражает растущую гражданскую активность молодежи. Юлия Кучинская отметила, что референдум стал масштабным «срезом» общественного мнения и показал высокий уровень политической зрелости и гражданской ответственности казахстанцев.

Еркин Абиль отметил, что внедрение пропорциональной избирательной системы и усиление роли партий создает условия для более содержательной политической конкуренции, когда избиратели в первую очередь оценивают программы и предлагаемые идеи, а не личность кандидата.



