В Казахстане предложили усилить контроль за нотариальной деятельностью

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении комитета, законопроект разработан группой депутатов Парламента в целях совершенствования законодательства о нотариате и повышения эффективности государственного контроля в этой сфере. Документ направлен на обеспечение законности при совершении нотариальных действий и создание условий для повышения качества нотариальных услуг.

Законопроектом предлагается определить порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области нотариальной деятельности непосредственно в законе «О нотариате».

Также предусматривается автоматическое распределение исполнительной надписи между нотариусами через Единую нотариальную информационную систему. Кроме того, предлагается усилить ответственность нотариусов за счет расширения оснований для приостановления действия лицензии и ее лишения. В документе также закрепляется порядок формирования нотариального электронного архива.

Отдельной нормой нотариусам предоставляется право на получение дохода от имущества, переданного в доверительное управление, доли в уставном капитале коммерческой организации и имущества, переданного в наем. Помимо этого, законопроект содержит редакционные и уточняющие поправки, направленные на приведение закона «О нотариате» в соответствие с действующим законодательством.

Документ был рассмотрен на заседаниях профильного комитета и рабочей группы с участием представителей министерств юстиции, финансов, национальной экономики, цифрового развития и искусственного интеллекта, внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Судебной администрации, Комитет национальной безопасности, Республиканская нотариальная палата, Республиканская коллегия адвокатов, Института парламентаризма и других заинтересованных организаций.