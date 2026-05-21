В Казахстане предложили усилить контроль за нотариальной деятельностью

Мажилис
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении комитета, законопроект разработан группой депутатов Парламента в целях совершенствования законодательства о нотариате и повышения эффективности государственного контроля в этой сфере. Документ направлен на обеспечение законности при совершении нотариальных действий и создание условий для повышения качества нотариальных услуг.

Законопроектом предлагается определить порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области нотариальной деятельности непосредственно в законе «О нотариате».

Также предусматривается автоматическое распределение исполнительной надписи между нотариусами через Единую нотариальную информационную систему. Кроме того, предлагается усилить ответственность нотариусов за счет расширения оснований для приостановления действия лицензии и ее лишения. В документе также закрепляется порядок формирования нотариального электронного архива.

Отдельной нормой нотариусам предоставляется право на получение дохода от имущества, переданного в доверительное управление, доли в уставном капитале коммерческой организации и имущества, переданного в наем. Помимо этого, законопроект содержит редакционные и уточняющие поправки, направленные на приведение закона «О нотариате» в соответствие с действующим законодательством.

Документ был рассмотрен на заседаниях профильного комитета и рабочей группы с участием представителей министерств юстиции, финансов, национальной экономики, цифрового развития и искусственного интеллекта, внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Судебной администрации, Комитет национальной безопасности, Республиканская нотариальная палата, Республиканская коллегия адвокатов, Института парламентаризма и других заинтересованных организаций.

#мажилис #законопроект #нотариусы

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Кадеты показали класс
Будущий лес начинается с маленького семечка
Фундамент политики и экономики
В строю – офицеры запаса
Сила армии не только в оружии
Поддержаны проекты в сфере обработки
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
Спецтехника с иголочки
От концепции – к реальным проектам
От финишной прямой к новому старту
Найти свое место в бизнесе
Эхо тюркских танцев
Дело, которое будет всегда
Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр
Европейцы «клюют» на филе
Сокровища, собранные с любовью
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Батима, Толкын, Гонерилья...
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Ко…
Парламент принял конституционный закон о Курултае
Мажилисмен перечислил важные изменения в Трудовом кодексе
Когда пройдет совместное заседание палат Парламента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]