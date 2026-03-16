В Астане состоялось заседание Политического совета Казахстанской партии зеленых «Байтақ» — первое после референдума по новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

В заседании приняли участие 19 членов Политического совета, 20 глав региональных филиалов, 26 депутатов маслихатов. В качестве наблюдателей — главы районных филиалов партии со всей страны.

Председатель партии Азаматхан Амиртаев открыл заседание констатацией, которая стала его главным итогом: партия «Байтақ» проголосовала за новую Конституцию единогласно — от Астаны до самых отдаленных региональных отделений.

«Байтақ» — партия, для которой экология является не риторикой, а политической программой. Именно поэтому принятие Конституции, впервые закрепившей охрану окружающей среды как конституционный принцип и гражданскую обязанность, стало для партии осознанным и консолидированным выбором.

На заседании были подведены итоги предреферендумной работы: за период подготовки к голосованию партия провела свыше 500 мероприятий по всей стране. Главы региональных филиалов, подключившиеся онлайн, доложили об участии членов партии в голосовании на местах.

Участники заседания поздравили членов партии и всех казахстанцев с новым днем Конституции. По итогам обсуждения партия определила приоритеты работы на ближайший период: разработка законопроектов, конкретизирующих экологические нормы новой Конституции, и усиление общественного контроля. Амиртаев также поздравил всех членов партии и граждан Казахстана с новым государственным праздником.

15 марта — день проведения референдума — объявлен Днем Конституции Республики Казахстан. Прежний День Конституции, отмечавшийся 30 августа, уходит в историю.