Открывая заседание, председатель партии отметил, что прошедший референдум стал важным этапом политического развития страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Партия Respublica выступила с официальным заявлением по итогам прошедшего в Казахстане республиканского референдума. Документ был озвучен председателем партии Айдарбеком Ходжаназаровым на расширенном заседании фракции, посвященном обсуждению итогов голосования.

В заседании приняли участие депутаты фракции партии в Мажилисе, представители Центрального аппарата, региональных филиалов, а также активисты партийных сообществ ReJastary и ReWomen.

Открывая заседание, председатель партии отметил, что прошедший референдум стал важным этапом политического развития страны.

Миллионы людей пришли на участки, осознавая стратегическую значимость выбора: в голосовании приняли участие более 9,1 миллиона граждан, что составило 73,12% от общего числа избирателей.

«Это высокий уровень участия, который демонстрирует готовность казахстанцев активно участвовать в определении будущего страны. Поддержку вынесенному на референдум решению выразили почти 8 миллионов граждан, или 87,15% от числа участников голосования. Эти цифры — мощный мандат общественного доверия, подтверждающий, что общество консолидировано вокруг курса развития государства», — отметил Айдарбек Ходжаназаров.

Он подчеркнул, что принятые изменения закрепляют курс на обновление политических институтов, развитие демократических механизмов и расширение участия граждан в принятии государственных решений.

Отдельно председатель партии остановился на вкладе Respublica в подготовительную работу и информационно-разъяснительную кампанию в период подготовки к референдуму.

«Для нашей партии эта работа началась задолго до дня голосования. Мы участвовали в обсуждении парламентской реформы, работали в составе конституционной комиссии, затем — в Общенациональной коалиции. Наши активисты и региональные филиалы провели более полутора тысяч встреч по всей стране, разъясняя, как конституционные изменения повлияют на развитие экономики, бизнеса, социальной инфраструктуры и регионов», — подчеркнул Айдарбек Ходжаназаров.

По словам председателя партии, сегодня ключевой задачей является сохранение общественного единства и практическая реализация принятых решений.

«Перед государственными институтами, политическими партиями и гражданским обществом стоит общая задача — обеспечить устойчивое развитие страны, укрепление государственных институтов и повышение качества жизни граждан», — отметил он.

По итогам заседания партия Respublica подтвердила готовность последовательно работать над законодательным обеспечением принятых решений и поддерживать инициативы, направленные на развитие экономики, укрепление прав граждан и повышение благосостояния общества.

