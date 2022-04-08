Партию контрабанды на 585 млн тенге ввезли в Казахстан из Китая

Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz.

"Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО "Group of the Companies TDA" по факту экономической контрабанды, предусмотренной ст.234 ч.2 п.1,4,5 УК РК. Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО", - проинформировали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, - более 125 млн тенге.

Специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".



В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.