Посол США в Казахстане Джули Стаффт провела в Астане пресс-конференцию, в ходе которой поделилась видением дальнейшего развития казахско-американского сотрудничества.

Она отметила, что двусторонние отношения РК и США сегодня крепче, чем когда-либо, между президентами Дональдом Трампом и Касым-Жомартом Токаевым налажен хороший личный диалог, есть взаимное стремление к дальнейшему совместному движению вперед.

– Для меня нет другой страны с большим потенциалом для истори­ческих двусторонних отношений с Соединенными Штатами, чем ­Казахстан, – подчеркнула посол. – США были первым государством, установившим официальные дипломатические отношения с Казахстаном. За неполные 35 лет мы выстроили партнерство, основанное на взаимном уважении, общих ценностях и стремлении к лучшему миру. Наша приверженность суверенитету республики неизменна, и мы можем гордиться достижениями и прогрессом, которых достигли вместе с момента обретения

Казахстаном независимости.

Как отметила Джули Стаффт, свою работу как посла США в РК она видит в том, чтобы использовать все имеющиеся возможности для укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами по всему спектру отношений – от торговли и инвестиций до культурно-гуманитарной области. Отдельно она выделила важность дальнейшего наращивания взаимодействия в таких перспективных и важных сферах, как развитие искусственного интеллекта, критические материалы.

В ходе пресс-конференции посол также прокомментировала участие Казахстана в Совете мира, иниции­рованном Президентом Трампом для достижения устойчивого мира и восстановления сектора Газа.

– Казахстану в Совете мира принадлежит одна из ключевых ролей, он – одна из стран-основателей. На мой взгляд, это примечательно, но не должно вызывать удивления, поскольку Казахстан всегда находится в авангарде многосторонней дипломатии. Президент Трамп дейст­вительно уважает взгляды Президента Токаева на то, как лучше всего продвигать восстановление и как этот процесс будет выглядеть в ближайшие годы. Поэтому в Совете мира Казахстан и Президент Токаев действительно играют очень важную роль, – отметила она.

В прошлом году Касым-Жомарт Токаев пригласил Дональда Трампа совершить визит в нашу страну, и лидер США не исключил возможности, что может стать первым американским Президентом, посетившим Казахстан.

– Прежде всего скажу, что Президент Трамп хочет приехать. То есть он не просто сказал, что это возможно: он сказал, что ему бы очень хотелось это сделать. И мы сделаем все возможное, чтобы это произошло, если его график позволит, – сказала Джули Стаффт. – Но, помимо этого, могу сказать, что контакты между нашими странами на высоком уровне будут продолжаться, активнее, чем когда-либо ранее. Я ожидаю, будет еще больше визитов в Казахстан представителей правительства США, деловых кругов, Конгресса. Это еще один признак высокого уровня наших отношений, – добавила дипломат.

Также на встрече с послом поднимались вопросы визового режима, возможности открытия прямого авиасообщения между странами, укрепления гуманитарных контактов, культурной дипломатии.

В частности, Джули Стаффт поделилась интересной статистикой: в 2024⁄25 учебном году в США по различным образовательным программам обучались более 3 000 граждан Казахстана – это наибольшее число за всю историю нашего сотрудничества. А в 2023⁄24 учебном году в Казахстане обучались более 100 американцев – это тоже рекордный для двух государств показатель.

– Моя главная цель как посла США заключается в том, чтобы больше казахстанцев посещали Соединенные Штаты и больше американцев посещали Казахстан. Почему это важно? Наши две страны на самом деле очень похожи, и нужно, чтобы граж­дане это увидели. Географи­чески наши страны очень далеко друг от друга, мы на разных сторонах мира, но нам необходимо, чтобы в Казахстане понимали США, а в США – ­Казахстан, – считает дипломат.

Во время пресс-конференции Джули Стаффт также напомнила, что в этом году Соединенные Штаты Америки празднуют 250-ю годовщину своей независимости, и объявила о начале кампании «Свобода-250» (Freedom 250) в честь этой исторической вехи.

Она отметила, что в рамках кампании на протяжении всего 2026 года будут освещаться выдаю­щиеся достижения и инновации США, а также крепкая дружба между нашими странами.