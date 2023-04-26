Пассажирка легковушки погибла в ДТП с грузовиком на трассе Астана – Павлодар

В ДТП также пострадала подросток.

Фото: Kazpravda.kz

Водитель легковушки совершил смертельное ДТП на автодороге Астана – Павлодар, врезавшись в грузовик, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Павлодарской области.

Инцидент произошел 25 апреля в 15:30 недалеко от Экибастуза. 47-летний водитель легковой машины, не справившись с рулевым управлением, въехал в заднюю часть прицепа грузовика.

«40-летняя пассажирка Hyundai от полученных травм скончалась на месте происшествия, 16-летняя пассажирка госпитализирована с травмами. Автомашины водворены на специальную стоянку. Назначены экспертизы. Проводится проверка», – сообщили в ДП.