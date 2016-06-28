Пассажирский автобус и цементовоз столкнулись в Акмолинской области
В Акмолинской области Казахстана полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
На республиканской трассе Алматы – Екатеринбург возле села Аршалы в 19.30 вторника произошло столкновение следовавшего из Шымкента пассажирского автобуса с цементовозом.
"В автобусе находились 51 пассажир и два водителя. К счастью, никто не пострадал, кроме одной пассажирки, получившей незначительные ушибы руки. От госпитализации она отказалась", – сказали в пресс-службе.
В настоящий момент на месте происшествия работает полиция. По факту ДТП ведется досудебное расследование.