Пассажирский поезд проехал по табуну лошадей в Улытауской области (видео)

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4 февраля на перегоне Манадыр - Жомарт поезд насмерть сбил шесть лошадей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Машинист пассажирского поезда сообщением Алматы - Жезказган заметил животных, пасущихся на железнодорожных путях, и применил экстренное торможение.

Однако избежать столкновения не удалось. В результате погибло 6 лошадей.

По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлен 59-летний местный житель, который является хозяином домашних животных.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог“ и оштрафован на 5 МРП.