Пастбищ – море, а пасти негде?

Вопрос дефицита пастбищ был пересмотрен по настоянию областной прокуратуры.

– По результатам свежей ревизии установлено, что местными исполнительными органами неправильно определен дефицит в регионе пастбищных угодий, – проинформировали в прокуратуре Кызылординской области.

Причем очень неправильно, с большой погрешностью: нехватка пастбищ в регионе после ревизии снижена на 63% (!), с 1,4 млн до 530 тыс. га.

Под надзором прокуратуры неиспользуемые арендаторами пастбищные земли возвращаются государству для дальнейшего перераспределения. С начала нынешнего года выявлено 133 бесполезно простаивавших земельных участка площадью 138 тыс. га, возвращено государству 54 участка кадастровой стоимостью 80 млн тенге. Некоторые земли, годные под пастбища, не использовались, кстати, десятилетиями.

– К примеру, возвращен государству неиспользовавшийся в течение 22 лет земельный участок площадью в 161 гектар, выданный еще в 2001 году под пастбище в сельском округе Айдарлы Сырдарьинского района, – сообщили в надзорном органе.