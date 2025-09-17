Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прибывшим в Астану для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент подчеркнул, что сегодняшняя встреча станет еще одним важным шагом на пути углубления сотрудничества между Казахстаном и Россией.

– Я хотел бы прежде всего выразить Вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения Съезда. Ваше участие, по сути дела, является ключевым с точки зрения достижения искомого успеха данного Форума. Мы с искренним уважением относимся к Вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками, – сказал он.

Патриарх Кирилл поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил, что миссия Русской православной церкви всегда была связана с укреплением мира и взаимопонимания между людьми.

– Посещение Вашей благословенной страны всегда у меня сопровождалось и в настоящий момент сопровождается повышенным уровнем положительных эмоций. Казахстан – это дружественная страна. Мы действительно веками жили вместе. Сейчас государства разные, но это не мешает сохранять узы дружбы, взаимной поддержки и сотрудничества, – сказал глава Московского патриархата.

Касым-Жомарт Токаев за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «Алтын Қыран».