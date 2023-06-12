Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту и народу Казахстана

Он выразил надежду, что властям и спасательным службам удастся в скорейшем времени нормализовать ситуацию.

Фото пресс-службы МЧС РК

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в Абайской области, унесшими жизнь работников природного заповедника "Семей орманы" и пожарных, сообщает Kazpravda.kz.

"Глубоко соболезную Вам и всему народу Казахстана в связи с масштабными лесными пожарами в Абайской области, унесшими жизнь работников природного заповедника "Семей орманы" и пожарных. Погибшие стремились самоотверженно и мужественно исполнить свой гражданский и профессиональный долг, сделав все от них зависящее для того, чтобы остановить огонь. Искренне надеюсь, что государственным властям и спасательным службам удастся в скорейшем времени нормализовать ситуацию и успешно преодолеть последствия разгула стихии. Милостивый Творец да укрепит душевные и телесные силы всех, кого коснулась эта страшная трагедия", - говорится в тексте соболезнования.

Также соболезнования казахстанцам выразило Министерство иностранных дел Турции.