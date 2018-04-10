​Патриотизм и килокалории

Открывая заседание, вице-спикер Мажилиса Владимир Божко отметил в частности, что благодаря неустанному вниманию и поддержке Главы государства, Верховного Главнокомандующего Нурсултана Назарбаева в нашей стране сформированы современные вооруженные силы, оснащенные соответствующими вооружением и техникой, укомп­лектованные профессиональными кадрами. Кроме того, существенно улучшены социальные условия прохождения воинской службы.

Важно, что в 2017 году Главой государства была утверждена новая Военная доктрина РК, определившая основные направления развития военной науки и образования. Анализ показывает, что в последнее десятилетие меняется характер военных угроз, появляются более эффективное, высокоточное оружие, дистанционные формы ведения войны, соответственно, меняется тактика боевых действий. И наша страна должна оперативно реагировать на все изменения в международной военной инфраструктуре, подчеркнул Владимир Божко.

О развитии военного образования, науки и формировании военно-патриотического воспитания в республике говорили на правчасе. Депутатам докладывал министр обороны Сакен Жасузаков. По его словам, профессия Родину защищать становится все более популярной у молодого поколения страны. Значительно увеличился конкурс на поступ­ление во все военные учебные заведения, а средний балл единого национального тестирования поступивших в военные вузы поднялся в 2017 году до 95 баллов с 60 баллов в 2014 году. В Национальном военном университете обороны создано 9 факультетов, численность переменного состава университета увеличена до 352 человек, с использованием дистанционных образовательных технологий обучается еще 108 военнослужащих и служащих.

– По инициативе оборонного ведомства проводится работа по созданию ассоциации высших военных учебных заведений Содружества Независимых Государств по военному образованию. Сокращена подготовка военных кадров за рубежом, обучение за рубежом производится только по специальностям, по которым не осуществляется подготовка в Казахстане, – отметил глава Минобороны.

Если с подготовкой кадров в республике все хорошо, то с удержанием выпускников военных учебных заведений в отрасли картина складывается не столь радужная. И этот факт констатирует сам глава Минобороны, отвечая на вопрос депутата Жаната Джарасова. Так, по его словам, из-за низких зарплат военные летчики уходят в гражданскую авиацию. Только в прошлом году из Вооруженных сил РК ушли 25 человек.

– Уходят в Air Astana, в SCAT, где денежное содержание – полтора миллиона тенге. Наши российские коллеги, такие же летчики, получают по 800 тысяч рублей. Наши летчики первого класса получают 270 тысяч тенге, – сказал Сакен Жасузаков.

В связи с этим министр обороны сообщил, что им было подготовлено соответствующее письмо в адрес Главы государства с просьбой рассмотреть возможность повышения жалования военным летчикам.

– Он поддержал, дал поручение Правительству, чтобы в 2 раза поднять денежное содержание именно летному составу. Чтобы летчик хотя бы 450–500 тысяч тенге получал, – сказал Сакен Жасузаков.

В продолжение вопроса высказался председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Ерман. Он предлагает повысить уровень взаимодействия военных и гражданских вузов Казахстана.

По его мнению, необходимо рассматривать обучение в военных вузах как неотъемлемую составную часть всей казахстанской системы образования.

– Важен обмен опытом, лучшими педагогическими практиками, потому что именно этот взаимообогащающий процесс как раз и обеспечит фундаментальность и высокий уровень военного образования, – отметил Мухтар Ерман. – Выпускники военных учебных заведений всех уровней должны быть готовы решать самые сложные задачи. А для этого нужно постоянно анализировать, как новоиспеченные офицеры и сержанты служат в войсках, какие знания и навыки, полученные в военных учебных заведениях, они применяют, а какие остаются невостребованными. С учетом этого Министерству обороны необходимо оперативно корректировать учебные программы, совершенствовать обучающие технологии, внедрять в учебный процесс инновационные идеи, учитывать в подготовке кадров вероятные изменения в характере современных боевых действий, – сказал депутат.

В связи с этим он предложил в рамках изменений в законодательство об академической самос­тоятельности высших учебных заведений рассмотреть возможность им самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты. Это окажет положительное влияние на качество подготовки военных специа­листов, считает Мухтар Ерман.

Положительное влияние на армию, по мнению депутатов, окажет и активное привлечение в нее женщин. Депутат Зауреш Аманжолова поинтересовалась, идет ли работа в этом направлении, ведь общеизвестно – там, где женщина, там порядок. К мнению коллеги присоединился и генерал-лейтенант Владимир Божко.

– Понятно, у нас есть свое специфическое морально-этическое отношение к дамам. Я имею в виду то, что мы их все время бережем. Но вместе с тем надо двигаться в том направлении, как это развивается во всем мире, – сказал он.

Как выяснилось, министр обороны полностью согласен с этим тезисом. Он поделился информацией о том, что, когда в качестве эксперимента на воспитательные должности назначались женщины, это позитивно сказывалось на микроклимате в воинских подразделениях.

– Сразу улучшалась обстановка. Во-первых, солдаты, офицеры, сержанты стали чистенькими, опрятными. Есть такой позитивный момент, и сейчас мы хотим это восстановить, – сказал Сакен Жасузаков.

– У вас хорошие примеры есть, так что порешительнее, товарищ министр, в этом направлении, – сказал в ответ на это Владимир Божко.

Говорилось на правчасе и о солдатском пайке. Как выяснилось, курсанты ВС РК зачастую недобирают суточную норму килокалорий из-за законодательства о государственных закупках. И это опять же признал сам министр обороны, отвечая на вопрос депутата Кудайбергена Ержана о продовольственной норме.

– Это очень сложный вопрос для Вооруженных сил, – вздохнул Сакен Жасузаков.

Как выяснилось, сегодня стоимость питания на одного курсанта составляет 1 200 тенге. На эти деньги вполне реально соблюсти те самые 4 400 килокалорий.

– Однако фирмы, которые участ­вуют в конкурсе, для выигрыша в нем снижают свои цены до 900 тенге. Здесь мы ничего не можем поделать, потому что конкурс проводится согласно закону: конкурс выигрывает тот, кто предлагает самую низкую цену. В этом году в наших конкурсах участвовало более 200 фирм. Выиграли те фирмы, которые предлагали цены от 650 до 900 тенге, – сказал Сакен Жасузаков.

Министра поддержал вице-спикер Мажилиса РК Владимир Божко. Напомнив, что в депутатском портфеле сейчас находятся поправки в Закон «О госзакупках», он пообещал, что ко второму чтению будут внесены соответст­вующие поправки.

– Если положено по питанию 1 200 тенге, все, никаких снижений не может быть, – сказал вице-спикер.

Поднимали депутаты и воп­росы патриотического воспитания в школах, организации обучения военных за рубежом, проблемы социального самочувствия военнослужащих. По итогам правчаса были выработаны рекомендации.