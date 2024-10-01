Регулировщика сбили на перекрестке в Атырау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Атырау на пересечении улиц Сатпаева и Ерниязова водитель автомобиля марки Toyota Corolla сбил регулировщика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

Инцидент произошел примерно в 18:40. Сейчас пострадавший полицейский находится в областной больнице. Он получил различные травмы.

«В настоящее время ведется сбор документов по делу о дорожно-транспортном происшествии. В соответствии с результатами экспертизы дело будет направлено в суд для принятия решения», – проинформировали в правоохранительных органах.

Водитель уверяет, что не заметил патрульного полицейского из-за бликов от солнца и выразил сожаление о произошедшем.