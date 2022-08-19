Редкую аномалию выявили у пациентки в СКО

Расположение сердца в правой части груди. Этот редкий диагноз – декстрокардию – поставили жительнице станции Маралды 47-летней Гульжихан Сергазиновой в процессе флюорографии на специализированном медицинском поезде «Саламатты Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Лечение не требуется, отметил руководитель медпоезда Аман Касенов, но факт примечателен тем, что сама пациентка даже не догадывалась о том, что у нее сердце бьется справа.

Специализированный медицинский поезд «Саламатты Казахстан» прибыл в Северо-Казахстанскую область. «Мобильная больница» начала прием жителей на станции Еркеншилик.

Ранее специалисты медпоезда принимали и обследовали жителей отдаленных станций Павлодарской области. За две недели были осмотрены 1 592 человека, в том числе 273 детей.

Наиболее частыми заболеваниями оказались хронический пиелонефрит, панкреатит, гепатомегалия и спленомегалия, астигматизм, глаукома, меноррагия, артрит, пневмония, остеохондроз.