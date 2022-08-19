Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Редкую аномалию выявили у пациентки в СКО
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

Расположение сердца в правой части груди. Этот редкий диагноз – декстрокардию – поставили жительнице станции Маралды 47-летней Гульжихан Сергазиновой в процессе флюорографии на специализированном медицинском поезде «Саламатты Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Лечение не требуется, отметил руководитель медпоезда Аман Касенов, но факт примечателен тем, что сама пациентка даже не догадывалась о том, что у нее сердце бьется справа.

Специализированный медицинский поезд «Саламатты Казахстан» прибыл в Северо-Казахстанскую область. «Мобильная больница» начала прием жителей на станции Еркеншилик.

Ранее специалисты медпоезда принимали и обследовали жителей отдаленных станций Павлодарской области. За две недели были осмотрены 1 592 человека, в том числе 273 детей.

Наиболее частыми заболеваниями оказались хронический пиелонефрит, панкреатит, гепатомегалия и спленомегалия, астигматизм, глаукома, меноррагия, артрит, пневмония, остеохондроз.

 

Популярное

Все
Хорошие люди
Живые страницы
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Почему психолог назвал пациентку зажравшейся
Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
О чем пишут на заборах разных стран?
Почему астроночь лучше чем кино
Тайга и степь, древность и современность, этническая кухня и народные ремесла – такой туризм развивают в Риддере
И снова здравствуйте!
Как обрести дзэн? Маршрут у каждого свой
Мама, не травоядная я!
Остались только сильнейшие
Гостевой брак - это хорошо или плохо?
Каждому свое
Есть на поесть?
Алма салат, или Лакомое яблочко
Хочу увидеть Туркестан!
Он был легендой
Это не постапокалиптический триллер и не страшная сказка о нелегальных мигрантах. Это туристы добираются до природных сокровищ Казахстана
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
От начальников поездов "Тулпар-Тальго" требовали деньги за покровительство по службе
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Старик и песня
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Сагинтаев получил ещё одну должность
Военнослужащая обвинила командира в домогательствах: Минобороны объявило результаты расследования
Домашний питомец дважды спас приютивших его хозяев
Нурсултан Назарбаев: Новая мечеть олицетворяет основополагающую идею ислама о мире и толерантности
Цены на услуги частных предпринимателей не регулируются никак и никем
Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии Главной мечети столицы
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Три человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
В Казахстане наметился подъем интереса к государственному языку, считает известный популяризатор казахского языка Канат Тасибеков
Дизтопливо на 14,6 млн тенге пыталось незаконно продать ТОО в Алматы
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление

Читайте также

Происшествия , Общество , Здравоохранение
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские …
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
Здравоохранение
Заболеваемость туберкулезом выросла в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]