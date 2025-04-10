Сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города. Одна квартира показала аномально высокие цифры, явно несоразмерные с ее площадью, сообщает Kazpravda.kz
По информации Генпрокуратуры, провели первичную проверку: окна плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни. Все признаки указывали на нелегальную деятельность.
Дали поручение полиции провести обыск. Подозрения подтвердились - в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка.
Проводится досудебное расследование по ст. 297-1 Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан.
Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица причастные к данной преступной деятельности.