Правонарушители превысили лимит захоронения отходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Природоохранной прокуратурой установлены факты несоблюдения разрешительных документов. Инициированы проверки, по результатам экологами установлено превышение объема размещения твердо-бытовых отходов сверхустановленного лимита в деятельности ТОО «ЭкоАлем-ПВ».

По данному факту субъект привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 328 Кодекса об административных правонарушениях.

«Санкция статьи предусматривает штраф в размере десяти тысяч процентов от ставки платы за захоронение отходов в отношении количества отходов, накопленных или захороненных сверх установленного лимита. В результате сумма штрафа составила 28,4 млрд тенге», – уточнили в надзорном органе.

Там же добавили, что апелляционная инстанция оставила без изменения постановление суда первой инстанции о привлечении товарищества к административной ответственности.