Павлодарцы смогут посмотреть матч «Кайрат» – «Реал» на набережной Иртыша

Спорт
40
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Трансляция важных и популярных спортивных событий на сцене Ertis promenade стала традицией для Павлодара

фото Валерия Бугаева

Прямую трансляцию встречи организуют на сцене Ertis promenade, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Горожан пригласили провести вечер вторника на Центральной набережной, где на большом экране главной сцены Прииртышья в прямом эфире будет показан исторический матч отборочного тура Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом». Любители футбола смогут поддержать соотечественников на расстоянии в полторы тысячи километров.

Трансляция важных и популярных спортивных событий на сцене Ertis promenade стала традицией для Павлодара. Самым массовым подобным мероприятием был показ боксерского поединка трилогии Головкин – Альварес в сентябре 2022 года, когда на набережную пришли тысячи любителей бокса.

Отметим, что основной культурный сезон 2025 года на Ertis promenade был закрыт 20 сентября, когда праздничный концерт звезд казахстанской и зарубежной эстрады собрал рекордное количество зрителей. В тот вечер на берегу Иртыша отдыхали 200 тысяч человек – это максимально возможный показатель для центральной набережной Павлодара.

В целом за сезон на главной сцене региона прошли 273 мероприятия, 44 спортивных события, выступили 32 звезды казахстанской и зарубежной эстрады, которые посетили 800 тысяч зрителей.

