фото Валерия Бугаева

Прямую трансляцию встречи организуют на сцене Ertis promenade, сообщает корреспондент Kazpravda.kz



Горожан пригласили провести вечер вторника на Центральной набережной, где на большом экране главной сцены Прииртышья в прямом эфире будет показан исторический матч отборочного тура Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом». Любители футбола смогут поддержать соотечественников на расстоянии в полторы тысячи километров.

Трансляция важных и популярных спортивных событий на сцене Ertis promenade стала традицией для Павлодара. Самым массовым подобным мероприятием был показ боксерского поединка трилогии Головкин – Альварес в сентябре 2022 года, когда на набережную пришли тысячи любителей бокса.

Отметим, что основной культурный сезон 2025 года на Ertis promenade был закрыт 20 сентября, когда праздничный концерт звезд казахстанской и зарубежной эстрады собрал рекордное количество зрителей. В тот вечер на берегу Иртыша отдыхали 200 тысяч человек – это максимально возможный показатель для центральной набережной Павлодара.

В целом за сезон на главной сцене региона прошли 273 мероприятия, 44 спортивных события, выступили 32 звезды казахстанской и зарубежной эстрады, которые посетили 800 тысяч зрителей.