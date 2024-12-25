Паводки 2024 года: как справлялся Казахстан с этим сложным периодом

Фото: пресс-служба правительства РК

Как отметили в кабмине, паводок 2024 года стал крупнейшим в Казахстане за последние 80 лет. Тысячи людей остались без жилья, а разрушенная в результате стихии инфраструктура потребовала масштабного восстановления. Но в результате четкой координации и слаженной работы между государственными структурами, гуманитарными организациями и частным сектором правительству удалось минимизировать последствия бедствия и оперативно оказать помощь пострадавшим.

Какая помощь была оказана гражданам

Правительством в текущем году была оказана всемерная помощь гражданам, чье имущество пострадало в результате паводков 2024 года. В регионах проведены работы по строительству и восстановлению домов, социальных объектов и инфраструктуры.

Так, единовременная социальная помощь в размере 100 МРП предоставлена 36 455 семьям на общую сумму 13,3 млрд тенге. Компенсации в размере до 150 МРП выплачены 21 876 семьям на сумму 9,9 млрд тенге. На территориях подтопления, где в т.г. было установлено чрезвычайное положение, выплата адресной социальной помощи автоматически продлилась на IIІ квартал без проведения обследования участковой комиссией материального положения семей. В результате этого решения 3,6 тыс. семьям назначена выплата АСП на сумму 655,7 млн тенге.

В пострадавших в период паводка регионах комиссиями было обследовано 19 359 подтопленных домов и дачных строений, являющихся единственным жильем граждан. В целях обеспечения их жильем на рынке недвижимости приобретено 5 767 объектов недвижимости. Ремонтные работы завершены в 9 156 домах, или на 100%. Всего на эти цели было выделено 54,7 млрд тенге. Также в короткие сроки для населения построено 2 680 индивидуальных жилых домов на 64 млрд тенге.

Из резерва Правительства в текущем году выделено 42,5 млрд тенге. Из них 400 млн тенге направлено на приобретение 31 квартиры в г. Аркалык Костанайской области для пострадавших семей. 1,4 млрд тенге – на проведение ремонтных работ по восстановлению линий электропередач КГП «Костанайюжэлектросервис» в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области; 1,1 млрд тенге – на капитальный ремонт высоковольтных электролиний в Западно-Казахстанской области; 22,7 млрд тенге – на восстановление дорожной инфраструктуры в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Также 7,5 млрд тенге выделены на строительство и ремонт объектов образования в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской областях; 2,9 млрд тенге – на реализацию проекта инженерной инфраструктуры в Северо-Казахстанской области, а именно – строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути ОАО «РЖД» по ул. Универсальной. 600 млн тенге направлено на ремонт семи объектов водоснабжения Акмолинской области; 5,9 млрд тенге – на восстановление дорог в Атырауской области.

Для возмещения ущерба, причиненного субъектам МСБ, выделено 12,1 млрд тенге. В целях осуществления выплат в полном объеме пострадавшему бизнесу проработан вопрос выделения дополнительных средств из корпоративного фонда «Демеу» в размере 2,5 млрд тенге для Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей. За счет данных средств возмещен ущерб по 40 заявкам МСБ. Всего региональными комиссиями одобрено 734 заявления бизнеса на 14,6 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.

В аварийно-спасательных работах были задействованы свыше 63 тыс. военнослужащих

В результате паводков наибольшая часть страны была подвергнута природной стихии, масштабы которой были непредсказуемы. Была нарушена жизнедеятельность более ста населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка была в западных регионах и северной части республики, где паводки прошли в двух фазах.

С первых дней паводков, при координации Министерства по чрезвычайным ситуациям функционировали Оперативный и региональные штабы, привлечены были силы и средства государственной системы гражданской защиты.

Для ликвидации крупномасштабной стихии и спасению граждан оперативно принимались решения по переброске сил и средств. Главной задачей было не допустить гибель граждан. В этой связи, на первоначальном этапе проводилась безотлагательная эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций наземным и воздушным способом.

За весь паводковый период было спасено свыше 120 тыс. граждан, которые были размещены в пунктах временного размещения, им была оказана вся необходимая помощь.

В зоны подтопления были направлены силы для обеспечения правопорядка и проведения санитарно-профилактических, противоэпидемических мероприятий.

Впервые были применены понтонные мосты для обеспечения продуктами питания и медикаментами населенных пунктов Актюбинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, оставшихся без транспортного сообщения.

Дополнительно проведено разбронирование специальной инженерной техники и предметов жизнеобеспечения. Одновременно в круглосуточном режиме проводились противопаводковые и инженерные работы.

Всего было откачено более 35 млн м3 воды, возведено около тыс. километров временных защитных дамб и валов, очищено порядка 7,5 тыс. км арыков и каналов, уложено свыше 8 млн мешкотары.

В целом, в аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства Министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны, внутренних дел, Национальной гвардии, Комитета национальной безопасности, Службы госохраны, а также местные исполнительные органы и неравнодушные граждане.

Общая группировка сил и средств составляла свыше 63 тыс. человек, порядка 7 тыс. единиц техники, более 1 тыс. водооткачивающих устройств, 418 плавсредств и 38 воздушных судов.

Благодаря координации и взаимодействию всех уровней государственной системы гражданской защиты было не допущено распространение масштабов стихии и защищено более пятисот населенных пунктов от подтопления.

По поручению главы государства при МЧС создан Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций, наделенный контрольными функциями.

В водохранилищах удалось саккумулировать более 12 млрд м3 воды

В целом, паводковая ситуация оказала не только негативные последствия, но и позволила саккумулировать более 12 млрд м3 воды в водохранилищах, которая сейчас используется для нужд отраслей экономики. К примеру, если в прошлом году общий сброс воды с водохранилищ составил порядка 13 млрд м3 за весь паводковый период, то в этом году за месяц общий сброс воды с водохранилищ составил более 36 млрд м3.

При этом водохозяйственные сооружения республики в пиковый напряженный период обеспечили прием и безопасный сброс воды, что позволило направить паводковые воды в водные объекты (лиманы, заливные луга, озера), которые в последние годы испытывали дефицит. Например, наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами позволило сэкономить более 2 млрд тенге, так как отпала необходимость подпитывать водохранилище через канал им. К. Сатпаева.

Также паводки позволили улучшить экологическую обстановку, направив воду туда, куда она уже давно не поступала. Например, 80 млн м3 паводковой воды было направлено в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области.

Из области Ұлытау в Кызылординскую область было направлено 839 млн м3 воды. Благодаря этому, впервые за всю историю наблюдений, эта вода дошла через реку Сарысу до озерных систем Кызылординской области.

С начала года в озеро Балхаш было направлено 12 млрд м3 воды, из них во время паводка 3,3 млрд. м3, в Каспийское море – 7,4 млрд м3.

На начало сентября 2024 года согласно оперативным данным, из водохранилищ было использовано на сельское хозяйство 8,4 млрд м3 воды, в промышленности 3,7 млрд м3.

Кроме того, в Карагандинской области были своевременно выполнены работы по санации участков реки Нура близ населенных пунктов Чкалова и Садовое Бухар-Жырауского района (низовье Самаркандского водохранилища), Байтуган и Тассуат Нуринского района, а также на реке Шерубай-Нура близ населенных пунктов Абайского района (низовье Жартасского водохранилища) общей протяженностью 68 км, данные работы обеспечили безопасный пропуск паводковой воды в расходе 1,2 тыс. м3 в секунду и предотвратили затопление населенных пунктов.

Для обеспечения сбора и безопасного пропуска паводковой воды в будущем, планирует построить 42 новых водохранилища с объемом 2,6 млрд м3 воды, реконструировать 37 водохранилищ с общим проектным объемом 3,7 млрд м3, а также строительство и реконструкции порядка 14,5 тыс. км. ирригационных каналов. Эти мероприятия предусмотрены Комплексным планом развития водной отрасли на 2024-2028 годы.

В текущем году уже начато строительство двух (Байдибек ата и Каракуыс Туркестанская область) и реконструкция трех (Актюбинское (Актюбинская обл), Капчагайское (Туркестанская обл) и Кировское (ЗКО) водохранилищ.

В целях обеспечения безопасности 84 населенных пунктов с населением более 580 тыс. человек определен перечень 56 проектов, направленных на строительство, реконструкцию, восстановлению пострадавших объектов и укрепление защитных дамб.

Как проводилась работа по организации образовательного процесса для школьников в период ЧС

В целях обеспечения безопасности на дистанционный формат обучения совместно с акиматами в период наводнений были переведены 313 школ с контингентом более 236 тыс. учащихся.

В целях восполнения пробелов, возникших вследствие дистанционного обучения, в июне и августе т.г. организовано обучение в летней школе.

В 44 школах Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей были приостановлены промежуточные и итоговые аттестации, оценки учащихся выставлены на основе годовых показателей.

Сроки прохождения аттестации более 70 тыс. педагогов перенесены на летний период. Около 6 тыс. детей из подтопленных регионов охвачены бесплатным отдыхом в оздоровительных центрах.

Отметим, что в результате паводков было подтоплено 40 объектов образования, в которых обучаются свыше 11 тыс. детей.

Приняты беспрецедентные меры по восстановлению транспортного сообщения

Казахстанскими авиакомпаниями с 11 по 20 апреля т.г. выполнены 76 дополнительных рейсов из г. Атырау по направлениям в гг. Астана, Алматы, Шымкент, Актау, общей емкостью более 14,2 тыс. мест.

Также авиаперевозчиками было выделено 1,1 млрд тенге гуманитарной помощи и перевезено более 100 тонн гуманитарного груза.

В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов сформировано 45 противоразмывных поездов и организован постоянный мониторинг 83 водохранилищ и плотин.

Выполнены работы по очистке от снега, льда и мусора отверстий мостов, труб, дренажных колодцев, вскрытию нагорных и водоотводных канав, лотков и кюветов.

В период эвакуации населения перевезены 30 тыс. пассажиров, в том числе 12,5 тыс. пассажиров по маршрутам «Атырау-Кульсары-Мангыстау», 5,5 тыс. пассажиров в направлении гг. Кызылорда, Караганда, Алматы, Астана, Актау, а также 10,5 тыс. человек личного состава МЧС РК, Нацгвардии, местных исполнительных органов и 1, 5 тыс. детей в лечебно-оздоровительные центры и лагеря.

Было выделено 700 ед. железнодорожных платформ для транспортировки 1,1 тыс. ед. тяжелой техники на бесплатной основе.

Со станции Капшагай доставлены понтонные (сборные) мосты в Актюбинскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую области.

Кроме того, доставлено свыше 10 тыс. тонн гуманитарной помощи в пострадавшие регионы (питьевая вода, продукты питания, матрасы, предметы гигиены, а также щебень и бутовой камень для аварийно-спасательных работ).

В результате паводков по республиканским дорогам были размыты обочины и дорожное полотно на 122 участках.

Финансирование восстановительных работ было предусмотрено в полном объеме и в результате все транспортные сообщения были восстановлены.