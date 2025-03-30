Паводки: 67 туш сайгаков обнаружено в области Ұлытау
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Санитарные мероприятия на Кенгирском водохранилище продолжаются, передает Kazpravda.kz
На Кенгирском водохранилище в области Ұлытау в районе водосброса и дачного массива «Спутник» продолжаются санитарные мероприятия, сообщает МЧС.
Спасатели обследуют прибрежную территорию и принимают меры по недопущению экологического ущерба.
В ходе работ обнаружено 67 туш сайгаков, переданных сотрудникам РГКП «Охотзоопром».
Очистка территории будет продолжена в рамках мероприятий по защите окружающей среды и животного мира.