Фото: МЧС РК

На Кенгирском водохранилище в области Ұлытау в районе водосброса и дачного массива «Спутник» продолжаются санитарные мероприятия, сообщает МЧС.

Спасатели обследуют прибрежную территорию и принимают меры по недопущению экологического ущерба.

В ходе работ обнаружено 67 туш сайгаков, переданных сотрудникам РГКП «Охотзоопром».

Очистка территории будет продолжена в рамках мероприятий по защите окружающей среды и животного мира.