Паводки: 67 туш сайгаков обнаружено в области Ұлытау

Паводки
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Санитарные мероприятия на Кенгирском водохранилище продолжаются, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

На Кенгирском водохранилище в области Ұлытау в районе водосброса и дачного массива «Спутник» продолжаются санитарные мероприятия, сообщает МЧС.

Спасатели обследуют прибрежную территорию и принимают меры по недопущению экологического ущерба.

В ходе работ обнаружено 67 туш сайгаков, переданных сотрудникам РГКП «Охотзоопром».

Очистка территории будет продолжена в рамках мероприятий по защите окружающей среды и животного мира.

#паводки #сайгаки #область Ұлытау

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