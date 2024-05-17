Паводки в Казахстане: почти 500 домов не подлежат восстановлению в Костанайской области

Практически все пострадавшие дома уже обследованы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Костанайской области

«Из них 475 домов, к сожалению, не подлежат восстановлению, 876 домов требуют ремонта. Взамен разрушенного жилья костанайские семьи получают квартиры или им будут построены новые дома», - говорится в сообщении.

Сегодня аким Костанайской области Кумар Аксакалов посетил семью Мустафиных, которая получила одну из купленных квартир в городе Костанай. Прежнее жилье семьи Мустафиных, к сожалению, восстановлению не подлежит. Подтопление привело к разрушению материалов, из которых был построен дом.

Местная комиссия предложила семье два варианта: построить новый дом на выделенную сумму (22,8 млн тенге) или купить готовое жилье в городе. Семья Мустафиных решила приобрести квартиру в многоэтажном доме.

Государство продолжает оказывать помощь семьям, пострадавшим от стихии. По словам акима области, в регионе будет сделано все возможное, чтобы люди, потерявшие свои дома, как можно скорее обрели новое жилье.