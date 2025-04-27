Паводки в СКО: укрепляется защитный вал на реке Есиль

Паводки
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Подготовлены эвакуационные пункты, ситуация находится под контролем, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В целях предотвращения угрозы подтопления жилых домов в связи с поднятием уровня воды реки Есиль в селах Тепличное, Заречное, Ольшанка и Большая Малышка Кызылжарского района СКО проводятся работы по укреплению защитного вала.

Всего задействовано 1087 человек, 126 ед. техники МЧС, ДП, МИО и воинские части МЧС. За сутки заготовлено и уложено 4 000 штук мешкотары, а всего 110 980 шт.

Также в целях предотвращения угрозы подтопления жилых домов в с. Заречное проводится работа по откачке воды, где за сутки откачено 1500 куб.м, всего 79 200 куб. м. воды.

Помимо этого, проводятся работы по мониторингу противопаводковой ситуации в с. Вагулино и с. Соколовка Кызылжарского района.

Подготовлены эвакуационные пункты, ситуация находится под контролем.

#паводки #СКО #наводнение

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