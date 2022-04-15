Фото: yandex.kz
Происшествия
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области

Педагог в Аулиекольском районе покончил жизнь самоубийством, испугавшись обнародования факта изнасилования несовершеннолетней. Дело зарегистрировано в ЕРДР и проводятся проверки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tobolinfo.kz.

Поводом для самоубийства 42-летнего педагога села Багалы Аулиекольского района послужило выяснение отношений на кулаках с приезжим из Костаная. Именно во время драки выяснилось, что педагог имел продолжительную половую связь с несовершеннолетней Дианой.

"Сам факт вступления в половую связь был еще, когда она была ученицей местной школы и занималась спортом. Потом она уехала в Костанай, сейчас ей 17 лет. Там она познакомилась с 50-летним мужчиной и рассказала про свою первую половую связь с учителем. Мужчина решил проучить учителя и приехал, чтобы его избить, а также припугнуть заявлением об изнасиловании", - рассказал житель района (имя в редакции).

Видимо, педагог не выдержал всего прессинга и решился на самоубийство через повешение.

"Да, в Аулиекольском районе имел факт самоубийства", - коротко прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

У умершего есть семья, трое детей.

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