Педофила осудили на 20 лет в Шымкенте

Он был ранее осужден за изнасилование, кражи и наркотики

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В Шымкенте 54-летний рецидивист совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летнего ребенка, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сообщается, что подсудимый был ранее осужден за изнасилование, кражи и наркотики. Учитывая возраст потрепевшего и обстоятельства дела, судебные разбирательства проходили в закрытом режиме.

Вина обвиняемого была доказана показаниями свидетелей, потерпевшего, заключениями экспертизы и вещественными доказательствами. Прокурор в ходе прений запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования вину обвиняемый полностью признал.

"Соседи во дворе увидели, что маленького ребенка он затащил за мусорные баки и там начал что-то с ним делать. Они пошли за ним, увидели, и задержали его на месте совершения преступления. Вызвали полицию и передали им. Прокурор просил назначить Н. по части 4 статьи 121 УК наказание в виде 20 лет лишения свободы. Законный представитель малолетней потерпевшей и ее адвокат согласились с позицией прокурора", – рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Абинур Карабаев.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 20 годам колонии максимальной безопасности. Он планирует обжаловать решение суда первой инстанции. Дело находится на апелляции.