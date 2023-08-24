Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли на 20%

Банки и финансы
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Обзор ключевых показателей на 1 августа 2023 года предоставил единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По данным ЕНПФ, объем пенсионных накоплений казахстанцев на 1 августа 2023 года составил 16,4 трлн тенге. За год он вырос на 2,7 трлн тенге или на 20%.

Отмечается, что пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) за год приумножились на 19,5% и составили на 1 августа этого года 15,8 трлн тенге.

"Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составили порядка 517 млрд тенге, увеличившись за год на 27,8%. Максимальный прирост на 57,8% продемонстрировали накопления за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), на 1 августа 2023 года они составили около 4,5 млрд тенге. Средний размер накоплений за счет ОПВ на одном индивидуальном пенсионом счете (ИПС) составил 1 438,5 тысячи тенге, что на 18,1% больше данного показателя в прошлом году. При этом в расчете учтены ИПС всех вкладчиков: и тех, кто только начал накапливать средства на ИПС, и тех, кто осуществляет взносы на протяжении 25 лет", – проинформировали в пресс-службе фонда.

Прирост накоплений формируется за счет входящих потоков в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. При этом пенсионные взносы за январь-июль 2023 года составили 1 198,4 млрд тенге, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года: выросли ОПВ (на ИПС поступило 1 142,3 млрд тенге, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 26%), ОППВ (54,82 млрд тенге, рост – на 26%). Объем ДПВ составил 1 265 млн тенге.

По информации фонда, чистый инвестиционный доход за январь-июль этого года составил более 760,9 млрд тенге.

"Исходящие потоки в виде выплат из ЕНПФ с начала года составили около 286,2 млрд тенге. Большую часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – около 132 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 85%. Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 83,3 млрд тенге", – сообщили в пресс-службе.

Также осуществлены выплаты по наследству – 30,04 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – 22,4 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 1,6 млрд тенге, выплаты на погребение – 3,5 млрд тенге. В страховые организации переведено порядка 13,3 млрд тенге.

В пресс-службе фонда отметили, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 32 122 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 29 812 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 707 326 тенге.

Количество ИПС в ЕНПФ на 1 августа составило 12,22 млн единиц. 

#казахстан #финансы #пенсия #ЕНПФ #взносы

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