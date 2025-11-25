Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минторговли представили обновлённый пакет мер для стабилизации продовольственного рынка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев провел совещание по вопросам сдерживания темпов инфляции. В обсуждении приняли участие вице министр финансов Ержан Биржанов, представители Комитета государственных доходов, Агентства по финансовому мониторингу и заместители акимов регионов.

В ходе совещания министр отметил, что с начала года продовольственная инфляция по 160 основным продуктам достигла 11 процентов. При этом индекс цен на социально значимые продовольственные товары остается стабильным, за три недели ноября показатель сохраняется на минимальном уровне 0,1%. Еженедельный мониторинг, прямое взаимодействие с производителями и торговыми сетями, государственный контроль и регулярные ярмарки продолжают играть ключевую роль в удержании цен.

На совещании первый вице-министр торговли Айжан Бижанова подчеркнула, что для обеспечения стабильности продовольственной корзины прорабатывается вопрос расширения перечня социально значимых продовольственных товаров. Рассматривается включение дополнительных категорий овощей, фруктов, молочной, мясной и рыбной продукции. Такой шаг позволит распространить механизм ограниченной торговой надбавки на более широкий круг товаров и ограничить влияние посреднических звеньев. Новый перечень планируется обсудить с государственными органами, НПП «Атамекен», ассоциациями, торговыми сетями и импортерами.

Определён перечень крупнейших импортёров продтоваров и их поставщиков в разрезе регионов. Планируется проведение переговоров на центральном и региональном уровнях с участием заинтересованных органов для выработки консолидированных решений по сдерживанию цен, повышении социальной ответственности бизнеса и повышению прозрачности импорта.

Во время обсуждения министр Арман Шаккалиев сделал отдельный акцент на работе регионов. Он отметил, что сегодня каждый регион получает подробный перечень ключевых товаров, которые дают наибольший вклад в инфляцию, и пояснил принцип нового подхода. Министр добавил, что именно региональная аналитика помогает удержать ситуацию под контролем.

«Мы создали алгоритм, который позволяет видеть реальную картину по каждому товару. Он показывает, откуда формируется рост цен, будь то логистика, сезонность, импорт или баланс производства и потребления. Такой подход дает возможность реагировать быстро и предотвращать необоснованное подорожание. Это особенно важно для тех товаров, которые не находятся под прямым регулированием. Наша задача - обеспечить стабильность в каждом регионе и сделать так, чтобы каждая семья почувствовала результат этой работы», – подчеркнул Арман Шаккалиев.

Обсуждалась также продолжение работы ярмарок и крупных акций формата «Береке Fest». Они позволяют обеспечить население доступным мясом, овощами и другими социально значимыми продуктами. По примеру столицы планируется расширение прямых поставок удешевленного мяса.

Отдельно подтверждено сохранение упрощенного порядка импорта плодоовощной продукции из Ирана, Пакистана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.