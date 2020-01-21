Перечитывая Абая

Мир Абая
Зейнеп Базарбаева, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК

Высказывания Абая о морали, патриотизме, воспитании подрастающего поколения никогда не теряли актуальности, они представляют собой программу духовно-нравственного совершенствования человека.

Любовь к своему народу, стремление воспитать интеллектуального и высокоморального соотечественника, которому свойственны гуманистические принципы, подвигли Абая написать «Слова назидания», отражающие духовный мир казахского народа, его мудрость, чаяния, стремление к совершенству, познаниям, высокой морали. Глубоко разбираясь в психологии человеческой натуры, поэт и мыслитель не обошел и такие отрицательные черты, как невежество, хвастливость, лень, властолюбие, жажда наживы и другие, встречающиеся у некоторых индивидов и вызывающие у Абая тревогу и беспокойство.

В «Словах назидания» ощущается ответственность за будущее нации, Абай размышляет над духовно-нравственным обликом человека, о воспитании в нем трудолюбия и стремления к знаниям. Так, в 38-м слове Абай отмечает, что справедливость – мать всех благодеяний, понятия совести и чести исходят от справедливости. Любовь к науке – это признак человечности и искренности. В 7-м слове Абай пишет, что у человека два начала – физическое и духовное, люди зациклены на физической части, в то время как основная часть человека – душа, тяга к знаниям, свершениям, подвигам.

Глава государства в своей статье, ссылаясь на Абая, говорит о необходимости развивать науку, которая является прогрессом для общества, о важности развития самобытной культуры, об уважительном отношении к педагогам. В этом направлении уже сделано немало: принят Закон «О статусе педагога», увеличено финансирование науки, что не может не радовать научно-педагогическую общественность.

Большое внимание в статье отведено воспитанию молодежи в духе патриотизма. И как здесь не вспомнить нашего певца Димаша Кудайбергена, которого называют артистом мира. На концертах он поет на казахском, английском, французском, итальянском, русском, китайском языках! Димаш – яркий представитель нашей талантливой молодежи.

Исполнением казахских песен, виртуозной игрой на домбре певец прославляет Казахстан в разных странах. Выступая в Китае, США, Японии, России, Димаш всегда подчеркивает, откуда он, и приглашает посетить его родную страну. Своим талантом, целеустремленностью, трудолюбием и хорошим воспитанием Димаш создает имидж молодого казахстанца. Национальные пес­ни, сценический образ певца побуждают слушателей интересоваться Казахстаном и даже учить казахский язык. В одном из интервью певец сказал, что его любимая книга – «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, которую он в свободное время перечитывает.

Будучи полиглотом, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев призывает молодежь изучать иностранные языки. Знание нескольких языков раскрывает новые горизонты, способствует познанию истории, традиций, ментальности других народов, что также важно для осознания своей национальной идентичности.

В своем 25-м слове Абай отмечает, что, изучив язык и культуру других народов, «человек становится равным среди них, не унижается никчемными просьбами». Действительно, в наши дни знание языков способствует не только духовному обогащению, но и обеспечивает удобство и комфорт в стране пребывания, открывает новые возможности в учебе, работе, научной деятельности. Так, для поступления в докторантуру и магистратуру нужно сдавать экзамен по английскому языку. Чтобы защитить докторскую диссертацию (PhD), требуются публикации на английском языке в международных журналах по базе данных scopus. Чтобы серьезно заниматься наукой в любой области знаний, также надо владеть английским.

В своих произведениях Абай постоянно призывает к возрож­дению, обновлению духа нации, говорит о любви к Родине, народу, о процветании государства, что перекликается со взвешенной, справедливой государственной политикой в духе меритократии современного Казахстана. Концепцию «слышащего государства» успели оценить многие казахстанцы. Инициативы Главы государства в области образования, медицины, науки, культуры, его стремление услышать каждого гражданина страны импонируют народу.

Изучение произведений Абая, отмечает Глава государства, поднимает образовательный, культурный уровень казахстанцев. Концепция «целостной личности», совершенного во всех отношениях человека представляет интерес как с исторической, так и с современной точки зрения. С давних пор люди стремились познать суть «настоящего» человека: каким он должен быть? Всесторонне развитая, духовно богатая, высокоморальная личность может претендовать на роль целостного человека.

Будучи долгое время на дип­ломатической службе, Глава государства общался со многими представителями других стран. Выдающиеся личности, мыслители и философы своего времени, которые внесли большой вклад в развитие культуры, науки, литературы, узнаваемы во всем мире. Например, Конфуций в Китае, Толстой и Достоевский в России, Вольтер и Руссо во Франции. Они являются символами своих стран. Такую же роль у нас мог бы играть наш великий поэт и мыслитель Абай. Тогда казахский народ будет ассоциироваться с именем Абая, и мировое сообщество будет узнавать Казахстан через его произведения.

В канун 175-летия Абая на его родине, в Семее, совместно с ЮНЕСКО­ состоится международная научно-практическая конференция. Глава государства поручил реконструировать Дом-музей Абая в Жидебае, куда приходили и приходят, чтобы поклониться великому поэту. Вспоминаются строки известного поэта Абдильды Тажибаева: «Келіп қалдым тағы да Жидебайға, сәлем бердім иіліп ұлы Абайға».

Нам предстоит популяризировать творчество Абая в мире, представлять его международному читательскому сообществу, продолжать изучать личность поэта, исследовать его литературное наследие. Будут осуществлены новые переводы и издания произведений классика казахской литературы, выйдут документальные фильмы о жизни и творчестве поэта, его вкладе в развитие отечественной культуры. По всей стране готовятся сотни проектов и мероприятий. И конечно, мы будем читать и перечитывать творения Абая. Все это будет способствовать духовному возрождению казахского народа в новом историческом периоде.

