«Перепись» краснокнижных животных провели в нацпарке «Алтын-Эмель»

Фото: Минэкологии РК

В государственном национальном природном парке "Алтын-Эмель" с 22 по 23 февраля проводился учет диких животных с целью определения численности архара, кулана, джейрана занесенных в Красную книгу РК.

«Учет проводился с участием сотрудников института зоологии Национальной академии наук, РГКП «ПО» Охотзоопром», Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, Жетысуской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ГНПП «Жоңғар-Алатау», - сообщили в профильном комитете.

Об итогах «переписи» будет сообщено позже.