«Перепись» краснокнижных животных провели в нацпарке «Алтын-Эмель»
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Специалисты подсчитывают поголовье архаров, куланов и джейранов, передает Kazpravda.kz
В государственном национальном природном парке "Алтын-Эмель" с 22 по 23 февраля проводился учет диких животных с целью определения численности архара, кулана, джейрана занесенных в Красную книгу РК.
«Учет проводился с участием сотрудников института зоологии Национальной академии наук, РГКП «ПО» Охотзоопром», Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, Жетысуской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ГНПП «Жоңғар-Алатау», - сообщили в профильном комитете.
Об итогах «переписи» будет сообщено позже.