Министр внутренних дел Ержан Саденов провел выездное совещание в департаменте полиции города Шымкента с участием акима города Габита Сыздыкбекова, первых руководителей городских правоохранительных и специальных органов, а также представителей местных исполнительных органов.

Фото: пресс-служба МВД

Глава МВД представил личному составу нового начальника ДП Шымкента Мухтара Кожаева, ранее возглавлявшего Следственный департамент МВД, и обозначил ключевые задачи, выразив серьезную обеспокоенность криминогенной обстановкой в мегаполисе.

Напомним, ранее в ходе Национального курултая Президент страны дал поручения МВД в связи с последними события­ми в Шымкенте. По итогам служебной проверки за ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимае­мых должностей были освобождены начальник департамен­та полиции и ряд его заместителей, а также отдельные руководители районных подразделений уволены из органов внутренних дел.

Главным вопросом повестки совещания, как сообщается на сайте МВД РК, стало усиление мер по обеспечению общественной безопасности и противодействию преступности, а также дисциплины в собственных рядах. Принципиальный акцент министр сделал на соблюдении служебной дисциплины и порядка. Были указаны системные недостатки в работе, обозначена жесткая позиция по недопустимости фактов укрывательства преступлений, волокиты и коррупции.

Министр поручил обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование убийства Нурай Серикбай. Отдельно он остановился на вопросах противодействия сталкингу как новому составу уголовных правонарушений.

Жесткой критике подверглась работа по противодействию организованной преступности. В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей от занимаемых должностей освобождены начальник УБОП и руководитель одного из его отделов.

Министр потребовал активизировать превентивную работу, усилить контроль за лицами, состоящими на учетах, работу с группами риска, а также повысить ответственность руководителей за конечный результат в сфере предупреждения преступности. В подразделениях полиции города начата комплексная инспекторская проверка МВД.