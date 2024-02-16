Перевод на бюджетное отделение обещал студентам за деньги мошенник в Алматы

Жертв аналогичного мошенничества призывают обратиться в полицию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на начальника ДП Алматы Арыстангани Заппарова

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По данным ДП, в совершении серии мошенничеств подозревается гражданин М.

- Молодой мужчина предлагал студентам платного отделения одного из вузов Алматы перевестись на бюджетное, заплатив ему вознаграждение в 2 миллиона тенге. На данном этапе расследования установлена причастность подозреваемого к четырем аналогичным преступлениям, - сообщил начальник УП Бостандыкского района полковник полиции Максат Канапьяев.

Не исключено, что потерпевших может быть гораздо больше, поэтому граждан, ставших жертвой аналогичного мошенничества, просят обращаться по телефонам: 8-701-233-47-90; 8-747-700-00-72 и 8-778-677- 67-65