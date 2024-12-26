Перспективы дальнейшего развития интеграции рассмотрели на заседании ВЕЭС

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В мероприятии также участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян (по видеоконференцсвязи), президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Видеообращение к участникам саммита направил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Были рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза и перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов.

По итогам заседания ВЕЭС главами делегаций был подписан ряд документов.