Фото Анатолия Тернова

С 6 по 10 октября город Курчатов стал центром, где собрались ведущие ученые в сфере атомной энергетики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

XI Международная конференция «Семипалатинский испытательный полигон: наследие и перспективы развития научно-технического потенциала» стала одной из ключевых международных площадок для обсуждения перспектив развития атомной энергетики, вопросов ядерной и радиационной безопасности, укрепления режима нераспространения, поддержки договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), а также продвижения сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

В этом году конференция собрала более 200 участников – ученых, экспертов и специалистов из Казахстана, Японии, США, Франции, России, Китая, Норвегии, Польши, Венгрии, Беларуси, Нидерландов и других стран. В числе участников – руководители и специалисты ведущих зарубежных и международных научных организаций: Китайского института атомной энергии (CIAE), Японского агентства по атомной энергии (JAEA), ITER Organization (Франция), Госкорпорации «Росатом» (Россия), NORSAR (Норвегия) и других.

Тематика конференции охватывает широкий спектр направлений: перспективы развития атомной энергетики и управляемого термоядерного синтеза; развитие водородной энергетики; радиационная экология и медицина; укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия.

С приветственными словами выступили: Алмасадам Саткалиев, председатель Агентства РК по атомной энергии; Берик Уали, аким области Абай; Эрлан Батырбеков, генеральный директор НЯЦ РК; Акылбек Куришбаев, президент Национальной академии наук РК при Президенте РК; руководители дипломатического корпуса иностранных Посольств в РК.

Знаковым событием конференции стало заседание круглого стола «Современная атомная энергетика: технологии, безопасность, партнерство». В обсуждении приняли участие руководители и представители Агентства РК по атомной энергии (Казахстан), Китайского института атомной энергии (Китай), Госкорпорации «Росатом» (Россия), Японского агентства по атомной энергии (Япония), Национальной лаборатории Idaho (США) и Комиссариата по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам (Франция).

В ходе заседания были рассмотрены важнейшие вопросы развития атомной энергетики, подчеркнута ее ключевая роль в стратегии низкоуглеродного развития и достижении глобальных климатических целей. Особое внимание уделялось вопросам безопасности, экологичности и эффективности передовых реакторных технологий, а также направлениям ускоренного внедрения инноваций: развитию новых поколений реакторов, замкнутого ядерного топливного цикла, комбинированных энергетических систем. Участники отметили важность международного сотрудничества, обмена опытом и знаниями для внедрения лучших решений и инновационного продвижения отрасли. Подчеркнута необходимость эффективного взаимодействия государства, науки, бизнеса и общества для комплексного и сбалансированного развития атомной энергетики. Круглый стол стал основой для выработки новых совместных инициатив и дальнейшего профессионального диалога.

Представитель Агентства по атомной энергетики Японии, руководитель отдела по разработке реакторов на быстрых нейтронах Андо Масато специально для Kazpravda.kz рассказал о сотрудничестве с Национальным ядерным центром и какую работу проводят ученые на Фукусиме.