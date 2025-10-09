Более 200 ученых поделились опытом управления термоядерным синтезом
С 6 по 10 октября город Курчатов стал центром, где собрались ведущие ученые в сфере атомной энергетики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
XI Международная конференция «Семипалатинский испытательный полигон: наследие и перспективы развития научно-технического потенциала» стала одной из ключевых международных площадок для обсуждения перспектив развития атомной энергетики, вопросов ядерной и радиационной безопасности, укрепления режима нераспространения, поддержки договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), а также продвижения сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.
В этом году конференция собрала более 200 участников – ученых, экспертов и специалистов из Казахстана, Японии, США, Франции, России, Китая, Норвегии, Польши, Венгрии, Беларуси, Нидерландов и других стран. В числе участников – руководители и специалисты ведущих зарубежных и международных научных организаций: Китайского института атомной энергии (CIAE), Японского агентства по атомной энергии (JAEA), ITER Organization (Франция), Госкорпорации «Росатом» (Россия), NORSAR (Норвегия) и других.
Тематика конференции охватывает широкий спектр направлений: перспективы развития атомной энергетики и управляемого термоядерного синтеза; развитие водородной энергетики; радиационная экология и медицина; укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия.
С приветственными словами выступили: Алмасадам Саткалиев, председатель Агентства РК по атомной энергии; Берик Уали, аким области Абай; Эрлан Батырбеков, генеральный директор НЯЦ РК; Акылбек Куришбаев, президент Национальной академии наук РК при Президенте РК; руководители дипломатического корпуса иностранных Посольств в РК.
Знаковым событием конференции стало заседание круглого стола «Современная атомная энергетика: технологии, безопасность, партнерство». В обсуждении приняли участие руководители и представители Агентства РК по атомной энергии (Казахстан), Китайского института атомной энергии (Китай), Госкорпорации «Росатом» (Россия), Японского агентства по атомной энергии (Япония), Национальной лаборатории Idaho (США) и Комиссариата по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам (Франция).
В ходе заседания были рассмотрены важнейшие вопросы развития атомной энергетики, подчеркнута ее ключевая роль в стратегии низкоуглеродного развития и достижении глобальных климатических целей. Особое внимание уделялось вопросам безопасности, экологичности и эффективности передовых реакторных технологий, а также направлениям ускоренного внедрения инноваций: развитию новых поколений реакторов, замкнутого ядерного топливного цикла, комбинированных энергетических систем. Участники отметили важность международного сотрудничества, обмена опытом и знаниями для внедрения лучших решений и инновационного продвижения отрасли. Подчеркнута необходимость эффективного взаимодействия государства, науки, бизнеса и общества для комплексного и сбалансированного развития атомной энергетики. Круглый стол стал основой для выработки новых совместных инициатив и дальнейшего профессионального диалога.
Представитель Агентства по атомной энергетики Японии, руководитель отдела по разработке реакторов на быстрых нейтронах Андо Масато специально для Kazpravda.kz рассказал о сотрудничестве с Национальным ядерным центром и какую работу проводят ученые на Фукусиме.
- Сотрудничество с Национальным ядерным центром в области реакторов на быстрых нейтронах активно развивается, это долгосрочное сотрудничество. С начала 2000-х годов у нас очень тесное взаимодействие и основное направление в этом сотрудничестве – это подтверждение характеристик по безопасности этого типа реакторов. После аварии на Фукусиме все станции были принудительно остановлены, сейчас по прошествии 14 лет эти станции частично запускаются. Отношение населения сразу после аварии было негативным. Сейчас, после всех проведенных работ, мнение населения поменялось в лучшую сторону.
До Фукусимы в Японии было более 50 атомных электростанций, сейчас мы запустили около десяти станций и постепенно будем запускать остальные. Однако, это количество не будет таким же. Есть станции, которые будут выведены из эксплуатации совсем. Одна из японских компаний озвучила идею о начале исследований по изучению возможностей строительства новой АЭС. Что касается Фукусимы, то первый и второй блоки реакторов уже официально определены заключением специальной комиссии, что будут выведены из эксплуатации. На территориях, расположенных недалеко от АЭС, ведется работа по безопасному возвращению их в использование, - рассказал Андо Масато.