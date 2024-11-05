Перспективы сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Франции

Международное сотрудничество , Президент
123
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Также состоялся обмен мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки

Фото: пресс-служба президента РК

У центрального входа Елисейского дворца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил президент Франции Эмманюэль Макрон. После совместного фотографирования главы государств направились в зал для проведения переговоров в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент поблагодарил Эмманюэля Макрона за теплый прием делегации Казахстана.

«Придаю исключительное значение своему визиту, который знаменует новую веху в стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией. Убежден, сегодняшние переговоры, а также принимаемое нами Совместное заявление будут способствовать выводу отношений Казахстана и Франции на уровень упроченного стратегического партнерства. Пользуясь возможностью, хочу сердечно поздравить Вас с успешным проведением тридцать третьих Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Они стали поистине грандиозным событием в мире спорта, их организация впечатлила своими масштабами и высоким уровнем проведения. Уверен, Ваша страна также блестяще проведет предстоящие в 2030 году двадцать шестые Зимние Олимпийские игры во Французских Альпах», – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что договоренности и соглашения, достигнутые в ходе визита президента Эмманюэля Макрона в Астану в прошлом году, способствовали качественному углублению казахско-французских отношений.

«Сегодня между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог. Казахстан и Франция тесно взаимодействуют на международной арене, вместе продвигают идеи мира и устойчивого развития в рамках многосторонних площадок. Ваша страна – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране сегодня успешно работают свыше 200 компаний и совместных предприятий с участием французского капитала. Мы благодарны капитанам французского бизнеса за их приверженность ведению бизнеса в Казахстане и плодотворное сотрудничество», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что поступательно укрепляется культурно-гуманитарное взаимодействие, особенно в сферах образования, науки, медицины и истории. Он также высказал признательность за организацию Национальной выставки Казахстана в легендарном Музее азиатских искусств Гиме.

В завершение глава государства выразил уверенность в том, что итоги визита будут способствовать благополучию и процветанию двух стран.

В свою очередь президент Франции отметил важность состоявшихся переговоров, которые придадут дополнительный импульс казахско-французскому сотрудничеству.

«Благодаря Вам в последние годы партнерство между нашими странами значительно укрепилось», – заявил Эмманюэль Макрон, обращаясь к Касым-Жомарту Токаеву.

В ходе переговоров главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, промышленной кооперации, климата, цифрового развития и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки

#переговоры #Франция #Токаев #президент #Макрон

Популярное

Все
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Строительство заводов оживит экономику области Абай
А у нас в поселке газ!
Без труда не вытянешь рыбку из пруда
Посчитаем дырки в сыре! Очень вкусный этот сыр!
Мобильному приложению eGov Mobile – пять лет
Отзовутся ли прибылью полные закрома?
Педагогом нужно родиться
Приаралье – в тройке лидеров по выпуску продукции субъектами МСБ
Нарушители поневоле
Отцы воспитывают в детях ответственность, смелость, уважение к старшим
Адольф Арцишевский: Мы еще поживем!
Аграрии сетуют на недоступность госсубсидий
Основа основ – благополучие людей
Вопросы, которые важны для всех
Акимы сельских округов оштрафованы на миллионы
Теплица будущего уже действует
Хулиганство мелкое, а штрафы крупные
Производство лифтов могут начать на юге
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Какие цены на уголь в Казахстане
Душой – казах, по паспорту – немец
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Болашақ» может остаться без будущего
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Казахстанцы покоряют американский рынок
Какие документы подписаны в ходе визита Токаева в Монголию
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Шатры и юрты Великой степи
В Нацбанке высказались по поводу предложенного депутатами запрета на онлайн-кредитование
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Читайте также

Соглашения на 2,2 млрд долларов подписали Казахстан и Франц…
Токаев и Макрон провели брифинг для представителей СМИ
Токаев и Макрон побеседовали в саду Елисейского дворца
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Елисейский дворец

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]