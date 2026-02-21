Первая победа Алиби Идриса Спорт 24 февраля 2026 г. 3:00 10 Абзал Камбар Казахстанский боец смешанных единоборств Алиби Идрис триумфально начал путь в UFC (лучшей бойцовской лиге мира), одержав победу на турнире в Хьюстоне (США). В предварительном карде наш боец встретился с ямайцем Оде Осборном. Поединок в наилегчайшем весе продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно признали превосходство Идриса. К слову, Осборн – «старый знакомый» наших фанатов: в 2023 году его досрочно прошел Асу Алмабаев. Теперь в активе Алиби 12 побед и отличные перспективы в октагоне. #Спорт #Хьюстон #смешанные единоборства #Алиби Идрис