В предварительном карде наш боец встретился с ямайцем Оде Осборном. Поединок в наилегчайшем весе продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно признали превосходство Идриса. К слову, Осборн – «старый знакомый» наших фанатов: в 2023 году его досрочно прошел Асу Алмабаев. Теперь в активе Алиби 12 побед и отличные перспективы в октагоне.