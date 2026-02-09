Это первый случай со времен окончания Второй мировой войны, когда одна политическая партия получила более двух третей мест в нижней палате японского парламента

На внеочередных парламентских выборах в Японии победила правящая Либерал-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Результат ЛДП превзошел даже самые оптимистичные прогнозы. Консервативная коалиция получила больше двух третей мест в нижней палате паралмента: это конституционное большинство, которое дает партии Такаити возможность реализовать свои инициативы без оглядки на оппозицию.

Как следует из окончательных результатов голосования, которые приводит японский общественный вещатель NHK, Либерально-демократическая партия Такаити получила 316 мандатов из 465. До этого у правящей партии в нижней палате парламента было всего 198 мест, то есть меньше половины. Теперь она получила конституционное большинство, то есть больше двух третей (310 мест), что дает ЛДП возможность преодолевать вето верхней палаты и вносить поправки в Конституцию.

Это первый случай со времен окончания Второй мировой войны, когда одна политическая партия получила более двух третей мест в нижней палате японского парламента, отмечает NHK, и это лучший результат для партии со времен ее образования в 1955 году.

Такая убедительная победа даст премьер-министру Санаэ Такаити значительный импульс для продвижения своей консервативной политической программы, пишет Kyodo. Столь значительным увеличением числа мест в парламенте партия во многом обязана личной популярности Такаити, полагает издание.

Успех правящей партии прогнозировали и соцопросы, и экзит-полы, и прогнозы экспетов и японских медиа, однако они, как оказалось, его недооценили. Так, по прогнозу Kyodo News, ЛДП получала как минимум 243 места. NHK давал еще более оптимистичный прогноз: 274-328 мест. И Kyodo, и NHK полагали, что правящая коалиция — ЛДП и Партия инноваций — получат более 300 мест.

«На нас лежит чрезвычайно тяжелая ответственность за то, чтобы сосредоточиться на неуклонном выполнении предвыборных обещаний, которые мы дали», — заявила Такаити после того, как стало известно о победе ЛДП.

Главная оппозиционная партия, Центристский реформаторский альянс, как и предсказывали прогрозы, драматически ухудшила свое представительство. Ей предсказывали потерю половины от имевшихся у нее 167 мандатов, однако по итогам голосования она сохранила за собой только 49 мест — менее трети.

Альянс был образован в январе 2026 года путем слияния бывшего партнера ЛДП по коалиции «Комэйто» и Конституционно-демократической партии. После обнародования итогов голосования ее сопредседатели Йошихико Ноду и Тэцуо Сайто объявили об отставке, сообщает Kyodo.

Еще до официального подведения итогов Такаити поздравил Дональд Трамп.

«Поздравляю премьер-министра и ее коалицию с оглушительной победой, — написал президент США в соцсети Truth Social. — Желаю больших успехов в проведении консервативной политики в духе мира сквозь мощь».

Накануне голосования Трамп публично поддержал Такаити — это редкость для президента США. Они встретились в октябре 2025 года на борту американского авианосца «Джордж Вашингтон».