Первая женщина-премьер Японии выиграла парламентскую гонку

В мире
158
Айман Аманжолова
корреспондент

Это первый случай со времен окончания Второй мировой войны, когда одна политическая партия получила более двух третей мест в нижней палате японского парламента

© KIM KYUNG-HOON/POOL/EPA/REUTERS POOL/ТАСС

На внеочередных парламентских выборах в Японии победила правящая Либерал-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Результат ЛДП превзошел даже самые оптимистичные прогнозы. Консервативная коалиция получила больше двух третей мест в нижней палате паралмента: это конституционное большинство, которое дает партии Такаити возможность реализовать свои инициативы без оглядки на оппозицию.

Как следует из окончательных результатов голосования, которые приводит японский общественный вещатель NHK, Либерально-демократическая партия Такаити получила 316 мандатов из 465. До этого у правящей партии в нижней палате парламента было всего 198 мест, то есть меньше половины. Теперь она получила конституционное большинство, то есть больше двух третей (310 мест), что дает ЛДП возможность преодолевать вето верхней палаты и вносить поправки в Конституцию.

Это первый случай со времен окончания Второй мировой войны, когда одна политическая партия получила более двух третей мест в нижней палате японского парламента, отмечает NHK, и это лучший результат для партии со времен ее образования в 1955 году.

Такая убедительная победа даст премьер-министру Санаэ Такаити значительный импульс для продвижения своей консервативной политической программы, пишет Kyodo. Столь значительным увеличением числа мест в парламенте партия во многом обязана личной популярности Такаити, полагает издание.

Успех правящей партии прогнозировали и соцопросы, и экзит-полы, и прогнозы экспетов и японских медиа, однако они, как оказалось, его недооценили. Так, по прогнозу Kyodo News, ЛДП получала как минимум 243 места. NHK давал еще более оптимистичный прогноз: 274-328 мест. И Kyodo, и NHK полагали, что правящая коалиция — ЛДП и Партия инноваций — получат более 300 мест.

«На нас лежит чрезвычайно тяжелая ответственность за то, чтобы сосредоточиться на неуклонном выполнении предвыборных обещаний, которые мы дали», — заявила Такаити после того, как стало известно о победе ЛДП.

Главная оппозиционная партия, Центристский реформаторский альянс, как и предсказывали прогрозы, драматически ухудшила свое представительство. Ей предсказывали потерю половины от имевшихся у нее 167 мандатов, однако по итогам голосования она сохранила за собой только 49 мест — менее трети.

Альянс был образован в январе 2026 года путем слияния бывшего партнера ЛДП по коалиции «Комэйто» и Конституционно-демократической партии. После обнародования итогов голосования ее сопредседатели Йошихико Ноду и Тэцуо Сайто объявили об отставке, сообщает Kyodo.

Еще до официального подведения итогов Такаити поздравил Дональд Трамп.

«Поздравляю премьер-министра и ее коалицию с оглушительной победой, — написал президент США в соцсети Truth Social. — Желаю больших успехов в проведении консервативной политики в духе мира сквозь мощь».

Накануне голосования Трамп публично поддержал Такаити — это редкость для президента США. Они встретились в октябре 2025 года на борту американского авианосца «Джордж Вашингтон».

#Парламент #победа #Япония

Популярное

Все
Казахстан завершил чемпионат Азии по лёгкой атлетике с семью медалями
Исполнение поручений Президента: развитие транспортной отрасли и логистического потенциала РК
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Чехия тоже хочет запретить соцсети для подростков
Команда Казахстана по дзюдо завоевала ещё две медали на Grand Slam
Прямой поезд запускают из Астаны в Талдыкорган
Социалист Сегуро победил на выборах президента Португалии
Медиков поймали на многомиллионных хищениях в Мангистау
Глава Минтруда рассказал Токаеву о планах министерства на 2026 год
АФМ раскрыло детали дела владельца сети «Актив Ломбард»
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
20 млн тенге требовал вымогатель у предпринимателя в Шымкенте
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
Национальная волонтерская сеть выразила поддержку проекту новой Конституции
Сильные снегопады и морозы надвигаются на Казахстан
Спикер Сената – о новой Конституции: Важно объединиться вокруг реформ Президента
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Первая женщина-премьер Японии выиграла парламентскую гонку
Женщина выбросила двоих детей из окна в Таразе
Более 1400 рейсов в сутки выполняет аэропорт Стамбула
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Премьер-министр: новая Конституция формирует устойчивую и предсказуемую модель развития Казахстана
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
«Хоргос» в феврале временно приостановит работу из -за праздника в Китае
Асет Иргалиев назначен советником Президента РК
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание

Читайте также

Социалист Сегуро победил на выборах президента Португалии
Более 30 человек стали жертвами взрыва в мечети в Исламабаде
Арабика подешевела в ожидании рекордного урожая в Бразилии
Саудиты ввели паспорта для верблюдов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]