Первенство Азии по академической гребле пройдет в Туркестане

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Более 300 спортсменов из 17 стран будут соревноваться в течение 4 дней

Фото: акимат Туркестанской области

В Швейцарии с 13 по 16 марта проходит Всемирный конгресс Международной федерации гребли (FISA), сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на акимат Туркестанской области

В совещании по приглашению президента Федерации Жана-Кристофа Роллана принял участие председатель Ассоциации по гребле и парусному спорту Туркестанской области и Шымкента, директор ДЮСШ по водным видам спорта Туркестанской области Денис Жарменов.

Руководителям международных федераций 62 стран Денис Жарменов представил новый гребной канал, соответствующий олимпийским стандартам, построенный в Туркестане.

Также по итогам переговоров с президентом Федерации Жаном-Кристофом Ролланом, президентом Азиатской федерации Чен Чанчиным была достигнута договоренность о проведении в 2026 году чемпионата Азии по академической гребле в Туркестане.

Также в администрации отметили, что Казахстан впервые в истории развития гребного спорта принимает соревнования такого уровня. Более 300 спортсменов из 17 стран будут соревноваться в течение 4 дней.

Гребля - элитный вид спорта, поэтому проведение континентальных и международных соревнований укрепляет имидж Казахстана на мировой спортивной арене. 

#Азия #Туркестанская область #акимат #первенство #академическая гребля

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