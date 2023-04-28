Первенство города по плаванию стартовало в Астане

Сегодня на базе олимпийского бассейна Barys Arena Pool состоялась церемония открытия Открытого чемпионата города Астаны среди 3-х возрастных групп по плаванию, сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В церемонии открытия спортивного мероприятия приняли участие руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, глава городской дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Бактияр Масанов и директор детско-юношеской специализированной спортивной школы олимпийского резерва №4 акимата города Нурбол Жаркынбеков.

На открытии соревнований выступил руководитель городского управления спорта Самат Жылкыбаев, он пожелал юным спортсменам успехов и достижения высоких результатов.

«Первенство традиционно проводится в нашем городе ежегодно. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из разных регионов Казахстана. Рад видеть всех на сегодняшней гонке. Пусть победят сильнейшие», - сказал он.

В традиционном открытом первенстве по плаванию приняли участие более 400 спортсменов из 26 городов республиканского и областного значения страны.

Победители и призеры будут определены в ходе первенства, которое продлится четыре дня. То есть они определяются индивидуально по лучшим результатам на каждой дистанции, а лучшие спортсмены чемпионата награждаются кубками по таблице очков FINA в каждом стиле плавания.

В первый день соревнований стартуют эстафетные соревнования, в стиле баттерфляй, в вольном плавании на дистанциях 100, 200, 800 метров и брассом, плавании на спине на дистанциях 50 метров. А во второй, третий и четвертый дни соревнований - наоборот. То есть на дистанции 50 метров в вольном плавании, баттерфляй, комплексном плавании, а в плавании на спине и брассом – в стометровке.

По словам специалистов в области спорта, участники, которые проявят себя на Открытом первенстве, будут представлять страну на предстоящих соревнованиях мирового, республиканского уровня.

Отметим, что соревнования продлятся на базе олимпийского бассейна Barys Arena Pool до 29 апреля.