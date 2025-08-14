Фото: пресс-служба Минпросвещения

В Астане проходят панельные секции ежегодной Республиканской августовской конференции педагогов. На просторах педагогического мероприятия рассказали о создании первого в стране Управления по защите прав детей в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz

В Минпросвещения напомнили, что создание управлений реализуется в рамках реформы, направленной на усиление работы органов опеки и попечительства. Новые управления станут ключевым звеном в защите прав и интересов детей. Их задача — быстрее реагировать на обращения, помогать семьям и налаживать работу всех служб, которые отвечают за благополучие ребёнка в регионе.

В базовую структуру местных исполнительных органов внесены изменения, предусматривающие создание нового подразделения — Управления по защите прав детей. В его подчинении будут находиться отделы по защите прав детей в районах, городах областного и республиканского значения, а также в столице.

«Мы создаем систему, где каждый ребенок будет под надежной защитой. Это позволит оперативно решать проблемы и помогать детям на местах», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова.

Для более эффективной работы данных подразделений ведомством на законодательном уровне была закреплена норма — один специалист органов опеки на 5 тысяч детей. Благодаря этому число сотрудников на местах с начала года выросло с 303 до 896 человек. Для них проводят обучение и внедряют единые стандарты работы.

Проект реализуется совместно с Уполномоченным по правам ребенка и будет поэтапно внедрен во всех регионах страны.