Первое заседание совета ФИФА открывается в Мехико

Спорт
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Фото с сайта news.sportbox.ru
Первое заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА) открывается в понедельник в мексиканской столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Заседание совета пройдет в течение 9 и 10 мая и будет предварять ежегодный конгресс ФИФА, который состоится в Мехико 12–13 мая. В заседании совета примут участие члены Исполнительного комитета ФИФА, который прекращает свое существование. До 30 сентября в континентальных конфедерациях будут выбраны члены совета, которые соберутся в новом составе 13–14 октября в швейцарском Цюрихе", – информирует агентство.

Как отмечается, одним из главных вопросов повестки дня является вопрос предоставления Ассоциации футбола Гибралтара постоянного членства в ФИФА. Гибралтар, являющийся заморской территорией Великобритании, является членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а его сборная выступала в отборочном турнире чемпионата Европы-2016. Против включения ГФА в состав международных футбольных организаций выступала Федерация футбола Испании, указывая на спорный статус этой территории.

"В совет ФИФА войдут 36 человек, которые будут избираться внутри конфедераций: 9 представителей от УЕФА, по 7 – от Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и Конфедерации африканского футбола (КАФ), по 5 – от Футбольной конфедерации Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), 3 – от Конфедерации футбола Океании (ОФК). При этом как минимум шесть членов совета будут женщинами (минимум по одной от каждой конфедерации). Каждый из членов совета будет проверяться на определенные критерии, а отвечать за это будет независимый наблюдательный комитет. Возглавляет совет президент ФИФА Джанни Инфантино", – говорится в сообщении.

"Согласно утвержденной в феврале реформе, вместо Исполкома будут действовать совет ФИФА и генеральный секретариат, функции которых будут строго разграничены: совет будет решать стратегические, "политические" вопросы, в обязанностях генерального секретариата – контроль за текущей и коммерческой деятельностью. При этом совет будет выполнять функцию надзора за деятельностью комитетов и генерального секретариата", – поясняется в распространенной информации.

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