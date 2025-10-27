Все городские школы обеспечат доступом к высокоскоростному интернету до конца года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Коллаж: Павел Цедилин

Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в ходе рабочей поездки рассмотрел вопросы развития связи и повышения качества телекоммуникационных услуг.

Совместно с акиматом города Алатау и операторами связи представители Комитета посетили микрорайоны «Заречный» и «Жетыген», а также участок автодороги «Алматы – Конаев». Основное внимание было уделено обеспечению стабильного сигнала и расширению доступности связи в пригородных и удаленных районах.

В рамках поездки в Алатау состоялся запуск первой базовой станции сети пятого поколения (5G) от компании «Мобайл Телеком-Сервис». Новая станция позволит увеличить пропускную способность сети и обеспечить пользователей высокоскоростным интернетом.

По завершении визита в акимате города Алатау прошло совещание по вопросам развития телекоммуникационной инфраструктуры. В ходе обсуждения рассмотрены планы по дальнейшему внедрению сетей пятого поколения (5G), расширению фиксированного покрытия для государственных учреждений и жилых кварталов, а также меры по повышению качества связи в регионе.

Особое внимание уделено подключению образовательных учреждений: до конца года все школы города Алатау будут обеспечены доступом к высокоскоростному интернету.

По итогам совещания подписана дорожная карта по обеспечению города Алатау качественной мобильной связью и интернетом на 2025–2027 годы, предусматривающая последовательное развитие сетей связи, модернизацию оборудования и подключение социальных объектов.