Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау

Технологии
94

Все городские школы обеспечат доступом к высокоскоростному интернету до конца года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Коллаж: Павел Цедилин

Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в ходе рабочей поездки рассмотрел вопросы развития связи и повышения качества телекоммуникационных услуг. 

Совместно с акиматом города Алатау и операторами связи представители Комитета посетили микрорайоны «Заречный» и «Жетыген», а также участок автодороги «Алматы – Конаев». Основное внимание было уделено обеспечению стабильного сигнала и расширению доступности связи в пригородных и удаленных районах.

В рамках поездки в Алатау состоялся запуск первой базовой станции сети пятого поколения (5G) от компании «Мобайл Телеком-Сервис». Новая станция позволит увеличить пропускную способность сети и обеспечить пользователей высокоскоростным интернетом.

По завершении визита в акимате города Алатау прошло совещание по вопросам развития телекоммуникационной инфраструктуры. В ходе обсуждения рассмотрены планы по дальнейшему внедрению сетей пятого поколения (5G), расширению фиксированного покрытия для государственных учреждений и жилых кварталов, а также меры по повышению качества связи в регионе.

Особое внимание уделено подключению образовательных учреждений: до конца года все школы города Алатау будут обеспечены доступом к высокоскоростному интернету.

По итогам совещания подписана дорожная карта по обеспечению города Алатау качественной мобильной связью и интернетом на 2025–2027 годы, предусматривающая последовательное развитие сетей связи, модернизацию оборудования и подключение социальных объектов.

#интернет #5G #Алатау #доступ

Популярное

Все
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Президент назначил нового посла Казахстана в США
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
Правительство расширило перечень приоритетных IT-направлений
Премьера фильма о подвиге Газиза Байтасова стартует в казахстанских кинотеатрах
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Amazon извинилась за отключение умных матрасов
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае
Tesla отзовет десятки тысяч электрокаров
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]