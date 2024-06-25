Первую партию казахстанской говядины экспортировали в Китай

Эта первая поставка за 2 года после снятия в 2024 году ограничения по ящуру в КНР. Всего экспортировано 20 тонн говядины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Напомним, временные ограничения со стороны КНР по ящуру, введенные в 2022 году, были сняты 7 февраля 2024 года.

Решение об отмене было принято после официального визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в 2023 году, в ходе которого глава государства отметил готовность Казахстана поставлять в Китай продукцию животноводства.

В декабре в рамках визита в Казахстан группы китайских экспертов был проведен аудит деятельности ветеринарной службы на предмет обеспечения достаточного контроля за вышеупомянутыми заболеваниями.

Поставившее в Китай мясо предприятие работает в Алматинской области с 2009 года и специализируется на переработке и консервировании мяса КРС и МРС, откорме и убое. Поголовье скота в компании превышает 1,2 тыс. голов скота, имеется откормочная база с единовременным содержанием 3 тыс. голов скота.

Производительность предприятия по переработке мяса составляет 200 голов КРС за 10 часов и 1000 голов мелкого рогатого скота. Налажена оптовая торговля мясом с Ираном, Оманом, Бахрейном.

МСХ РК продолжает расширять список казахстанских предприятий-экспортеров в КНР.