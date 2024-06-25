Первую партию казахстанской говядины экспортировали в Китай

Сельское хозяйство, Экономика
149
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Эта первая поставка за 2 года после снятия в 2024 году ограничения по ящуру в КНР. Всего экспортировано 20 тонн говядины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Напомним, временные ограничения со стороны КНР по ящуру, введенные в 2022 году, были сняты 7 февраля 2024 года.

Решение об отмене было принято после официального визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в 2023 году, в ходе которого глава государства отметил готовность Казахстана поставлять в Китай продукцию животноводства.

В декабре в рамках визита в Казахстан группы китайских экспертов был проведен аудит деятельности ветеринарной службы на предмет обеспечения достаточного контроля за вышеупомянутыми заболеваниями.

Поставившее в Китай мясо предприятие работает в Алматинской области с 2009 года и специализируется на переработке и консервировании мяса КРС и МРС, откорме и убое. Поголовье скота в компании превышает 1,2 тыс. голов скота, имеется откормочная база с единовременным содержанием 3 тыс. голов скота.

Производительность предприятия по переработке мяса составляет 200 голов КРС за 10 часов и 1000 голов мелкого рогатого скота. Налажена оптовая торговля мясом с Ираном, Оманом, Бахрейном.

МСХ РК продолжает расширять список казахстанских предприятий-экспортеров в КНР.

#сельское хозяйство #экспорт #мясо #говядина

Популярное

Все
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
Футзал по-журналистски
Криминалистика – это целое искусство
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Минутой молчания и троекратным салютом почтили память погибших полицейских
Как защитить себя от интернет-мошенничества?
Растут защитники Отечества
Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет
В Адмкодексе РК есть две статьи, предусматривающие наказание за мусор, оставленный в неположенных местах
В Туркестанской области стартовал конкурс «Образцовый аул»
Нет границ между городом и селом
Конек динамовца Амира Маймуратова – скорость!
По ту сторону экрана
«Перезагрузка» партии «Ауыл»
Как министр удивился припискам по поголовью скота
Кто на выдумку хитер?
Заключить договор с коммунальными службами онлайн стало возможным в РК
Для судей 5-х ВИК организуют международный семинар по повышению квалификации
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Казахский – язык чувств
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Цифровую карту телекоммуникаций разработали в Казахстане
Фермеры готовятся к приходу сайги
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Банкрот? А жена разрешила?
Вплавь покоряя моря и проливы
Во сколько оценят бесценный сад?
Когда бизнес в надежных руках
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Как популяризировать образ человека труда
Планы по строительству АЭС публично обсудили в Таразе
Не менее 11 человек погибли из-за наводнения в Сальвадоре
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

По ту сторону экрана
Национальное рейтинговое агентство создадут в Казахстане
Около 70% планируемых территорий обработали против саранчи …
Пенсионные активы казахстанцев увеличились с начала года на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]