​Первые 30 минут – бесплатно

За первые 30 минут стоянки оплата не взимается, остановка на привокзальной площади до двух часов обойдется автовладельцам в 200 тенге, до 12 часов – 1 000 тенге.

Оплата за стоянку на парковке осуществляется с помощью паркоматов, которые расположены на территории первого этажа вокзала. При въезде на платную парковку установлена автоматическая система учета времени и движения, а также система распознавания номерных знаков, что обеспечит безопасность транспорт­ных средств от противоправных действий. Первое время заплатить можно будет только наличными, поэтапно к системе добавят услуги онлайн-оплаты, банковской картой и через мобильное приложение.

Для обеспечения безопасности парковочная зона привокзальной площади оборудована камерами видеонаблюдения, за порядком на территории будут следить сот­рудники службы безопасности.

Полина Федорова, Астана

Пятерка ЭКСПО

По меньшей мере 5 туристичес­ких маршрутов презентуют южане на международной выс­тавке «ЭКСПО-2017» в Астане.

Эти маршруты отобрали из 9 предложенных заявок. Иностранные туристы смогут ознакомиться с историческими достопримечательностями области и памятниками культовой архитектуры, посетить заповедные места и древние городища. В Южном Казахстане гостей ЭКСПО­ ждут поездки в Туркестан и Арыстанбаб, посещение Кемекалгана на перевале Казыгурт, пещеры Ак мечеть, знакомство с первозданной природой Сайрам-Угамского государственного национального природного парка и Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника.

Сейчас отрабатываются дополнительные автобусные и железнодорожные маршруты, которыми можно будет добраться до выбранных объектов. Сейчас по всем направлениям идут работы по созданию необходимой инфраструктуры. По информации замес­тителя руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма области Ильяса Оспанова, готовятся паспорта на каждый из объектов на трех языках, вдоль дороги устанавливаются информационные указатели.

Для обслуживания иностранных туристов из числа студенчес­кой молодежи отобраны полторы сотни волонтеров. Для них организована специальная учеба. Параллельно проводятся обучающие тренинги для гидов и туроператоров, сотрудников отелей и музеев.

На рассмотрении комиссии находятся еще 8 проектов, у которых есть все шансы быть представленными на ЭКСПО-2017.

Любовь Доброта, Шымкент

Добро пожаловать в клуб

Сборная команда КВН Акмолинской области примет участие в Меж­дународном фестивале команд КВН «КиВиН-2017», который пройдет в Сочи с 10 по 23 января. Команда называется «Агрофаки», блистать талантами она будет наряду с шестис­тами сборными из Казахстана, России, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Грузии, Армении, Великобритании, Германии, Эстонии, Таджикистана, Абхазии и других стран.

Участников ждет насыщенная программа, включающая разно­образные виды рейтингов в регио-нальных лигах, отборочные туры в официальных лигах, семинары редакторов и журналистов, школу КВН, игры «Что? Где? Когда?» и другие мероприятия различного формата. Самобытный юмор и здоровая амбициозность позволят «Агрофакам» войти в плеяду лучших кавээнщиков, считают участники команды.

Елена Иванова, Кокшетау