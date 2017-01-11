Свежий выпуск
​Первые 30 минут – бесплатно

За первые 30 минут стоянки оплата не взимается, остановка на привокзальной площади до двух часов обойдется автовладельцам в 200 тенге, до 12 часов – 1 000 тенге.

Оплата за стоянку на парковке осуществляется с помощью паркоматов, которые расположены на территории первого этажа вокзала. При въезде на платную парковку установлена автоматическая система учета времени и движения, а также система распознавания номерных знаков, что обеспечит безопасность транспорт­ных средств от противоправных действий. Первое время заплатить можно будет только наличными, поэтапно к системе добавят услуги онлайн-оплаты, банковской картой и через мобильное приложение.

Для обеспечения безопасности парковочная зона привокзальной площади оборудована камерами видеонаблюдения, за порядком на территории будут следить сот­рудники службы безопасности.

Полина Федорова, Астана


Пятерка ЭКСПО

По меньшей мере 5 туристичес­ких маршрутов презентуют южане на международной выс­тавке «ЭКСПО-2017» в Астане.

Эти маршруты отобрали из 9 предложенных заявок. Иностранные туристы смогут ознакомиться с историческими достопримечательностями области и памятниками культовой архитектуры, посетить заповедные места и древние городища. В Южном Казахстане гостей ЭКСПО­ ждут поездки в Туркестан и Арыстанбаб, посещение Кемекалгана на перевале Казыгурт, пещеры Ак мечеть, знакомство с первозданной природой Сайрам-Угамского государственного национального природного парка и Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника.

Сейчас отрабатываются дополнительные автобусные и железнодорожные маршруты, которыми можно будет добраться до выбранных объектов. Сейчас по всем направлениям идут работы по созданию необходимой инфраструктуры. По информации замес­тителя руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма области Ильяса Оспанова, готовятся паспорта на каждый из объектов на трех языках, вдоль дороги устанавливаются информационные указатели.

Для обслуживания иностранных туристов из числа студенчес­кой молодежи отобраны полторы сотни волонтеров. Для них организована специальная учеба. Параллельно проводятся обучающие тренинги для гидов и туроператоров, сотрудников отелей и музеев.

На рассмотрении комиссии находятся еще 8 проектов, у которых есть все шансы быть представленными на ЭКСПО-2017.

Любовь Доброта, Шымкент


Добро пожаловать в клуб

Сборная команда КВН Акмолинской области примет участие в Меж­дународном фестивале команд КВН «КиВиН-2017», который пройдет в Сочи с 10 по 23 января. Команда называется «Агрофаки», блистать талантами она будет наряду с шестис­тами сборными из Казахстана, России, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Грузии, Армении, Великобритании, Германии, Эстонии, Таджикистана, Абхазии и других стран.

Участников ждет насыщенная программа, включающая разно­образные виды рейтингов в регио-нальных лигах, отборочные туры в официальных лигах, семинары редакторов и журналистов, школу КВН, игры «Что? Где? Когда?» и другие мероприятия различного формата. Самобытный юмор и здоровая амбициозность позволят «Агрофакам» войти в плеяду лучших кавээнщиков, считают участники команды.

Елена Иванова, Кокшетау

Популярное

Все
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи
Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане
Полеты во сне и наяву
"После присяги будете девочками": призывник пытался покончить с собой в Шымкенте
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще
Как массовая посадка деревьев может преобразить Казахстан, знает 93-летний лесовод Михаил Федоров
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 мая
Защитные маски и Ashyq могут вновь вернуть в день референдума в Казахстане
Проведение референдума – демонстрация нового уровня национального единства Казахстана
Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Блогера арестовали за клевету в Алматинской области
Вооруженные силы РК – залог безопасности государства
Как будет проходить референдум в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Свежий выпуск
«Чувство времени»: 20 лет спустя
Свежий выпуск
Лелик-космонавт
Свежий выпуск
Прогулка по Бельгии
Свежий выпуск
Улицам – достойные названия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]