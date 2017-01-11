​Первые 30 минут – бесплатно

За первые 30 минут стоянки оплата не взимается, остановка на привокзальной площади до двух часов обойдется автовладельцам в 200 тенге, до 12 часов – 1 000 тенге.
Оплата за стоянку на парковке осуществляется с помощью паркоматов, которые расположены на территории первого этажа вокзала. При въезде на платную парковку установлена автоматическая система учета времени и движения, а также система распознавания номерных знаков, что обеспечит безопасность транспортных средств от противоправных действий. Первое время заплатить можно будет только наличными, поэтапно к системе добавят услуги онлайн-оплаты, банковской картой и через мобильное приложение.
Для обеспечения безопасности парковочная зона привокзальной площади оборудована камерами видеонаблюдения, за порядком на территории будут следить сотрудники службы безопасности.
Полина Федорова, Астана
Пятерка ЭКСПО
По меньшей мере 5 туристических маршрутов презентуют южане на международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.
Эти маршруты отобрали из 9 предложенных заявок. Иностранные туристы смогут ознакомиться с историческими достопримечательностями области и памятниками культовой архитектуры, посетить заповедные места и древние городища. В Южном Казахстане гостей ЭКСПО ждут поездки в Туркестан и Арыстанбаб, посещение Кемекалгана на перевале Казыгурт, пещеры Ак мечеть, знакомство с первозданной природой Сайрам-Угамского государственного национального природного парка и Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника.
Сейчас отрабатываются дополнительные автобусные и железнодорожные маршруты, которыми можно будет добраться до выбранных объектов. Сейчас по всем направлениям идут работы по созданию необходимой инфраструктуры. По информации заместителя руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма области Ильяса Оспанова, готовятся паспорта на каждый из объектов на трех языках, вдоль дороги устанавливаются информационные указатели.
Для обслуживания иностранных туристов из числа студенческой молодежи отобраны полторы сотни волонтеров. Для них организована специальная учеба. Параллельно проводятся обучающие тренинги для гидов и туроператоров, сотрудников отелей и музеев.
На рассмотрении комиссии находятся еще 8 проектов, у которых есть все шансы быть представленными на ЭКСПО-2017.
Любовь Доброта, Шымкент
Добро пожаловать в клуб
Сборная команда КВН Акмолинской области примет участие в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017», который пройдет в Сочи с 10 по 23 января. Команда называется «Агрофаки», блистать талантами она будет наряду с шестистами сборными из Казахстана, России, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Грузии, Армении, Великобритании, Германии, Эстонии, Таджикистана, Абхазии и других стран.
Участников ждет насыщенная программа, включающая разнообразные виды рейтингов в регио-нальных лигах, отборочные туры в официальных лигах, семинары редакторов и журналистов, школу КВН, игры «Что? Где? Когда?» и другие мероприятия различного формата. Самобытный юмор и здоровая амбициозность позволят «Агрофакам» войти в плеяду лучших кавээнщиков, считают участники команды.
Елена Иванова, Кокшетау