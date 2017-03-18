​Первые гости – дети

Малышей и их родителей ждало веселое развлекательно-познавательное шоу «Наурыз-Думан» с участием артистов театральной студии «Мюзикл». В его программу организаторы включили казахские национальные игры, познавательные викторины, конкурсы и многое другое. Дети узнали, из каких ингредиентов состоит традиционное национальное блюдо наурыз-коже, а также соревновались в народных играх: итеріспек (вытолкни из круга), қыз қуу (догони девушку), арқан тарту (перетягивание каната) и других. Из продемонстрированного видеофильма они узнали о том, из каких деталей состоит юрта. А помогли сделать все конкурсы и викторины не только яркими, красочными и музыкальными, но и очень познавательными любимые герои сказок, среди которых Аладдин и его Джинн из волшебной лампы и, конечно же, сама Весна.

А в преддверии Наурыз мейрамы организаторы подготовили музыкально-развлекательную программу «Воскресная кумыс-хана», где теперь уже взрослых горожан ждала праздничная программа с участием фольклорного ансамбля «Айнаколь», танцевального ансамбля «Гәкку» и солистов филармонии. Уже у порога филармонии гостей встречают аниматоры в образах современных, любимых детьми и взрослыми мультипликационных персонажей. А празднично украшенное фойе наполняется национальным колоритом благодаря мелодиям любимых народных композиторов.