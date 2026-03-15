На участки для голосования по всему Казахстану, а также зарубежом приходят первые граждане, чтобы отдать свой голос в рамках республиканского референдума, сообщает Kazpravda.kz

Работа участков началась ровно в 07:00 утра. По сложившейся традиции первым казахстанцам были вручены символические презенты.

Отметим, перед началом референдума была проведена большая подготовительная работа, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное функционирование всех участков для голосования.

Сотрудники прошли специальное обучение для консультирования и своевременной помощи гражданам по любым возникающим вопросам.