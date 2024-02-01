Первый электронный аттестат аккредитации выдали в Казахстане

Другое
52
Аменова Дана
Корреспондент

Раньше основной документ, подтверждающий прохождение аккредитации, выдавался в бумажном варианте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, обладателем первого электронного аттестата аккредитации стала Испытательная лаборатория филиала РГП «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава по Карагандинской области в городе Шахтинск.

Как отмечается, это первый аттестат аккредитации, выданный Национальным центром аккредитации комитета технического регулирования и метрологии Минторговли в системе е-КТРМ субъекту аккредитации, который прошел все этапы оценки полностью в автоматическом режиме.

— Внедрение е-аккредитации – важное событие в области оценки соответствия в Республике Казахстан. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая степень беспристрастности и объективности аккредитации, снижаются риски, связанные с влиянием человеческого фактора на процесс оценки, обеспечивается экономия времени и других ресурсов участников аккредитации, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сейчас в работе на электронную аккредитацию в системе е-КТРМ находится 7 заявок на первичную аккредитацию, 26 заявок - на переаккредитацию, в том числе 24 заявки от Национального центра экспертизы и сертификации, и 11 заявок - на актуализацию материалов аккредитации.

#первый #Минторговли #аккредитация #электронный аттестат

Популярное

Все
Путевка в жизнь
Lesson Study вдохновляет учителей
Переводы будут проверять, но не все
Окно в мир будущего
История нашего города
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Охранная грамота
«Нацфонд - детям»: Поступили первые накопления
Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»
Его звали Сакен-серi
Мороз и лыжи – день чудесный!
Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с турецкими коллегами
«Цифра» поможет при трудоустройстве
Ради острых ощущений
На струнах души
У каждого своя миссия
Весомый задел конкурентоспособности
Есть что почитать
Дорогой жизни
Пора воспользоваться возможностью
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Вспомнить забытое старое…
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Миллионный кредит тайно оформила актюбинка на мать
Результаты конкурсов по госзакупкам на 8 млрд тенге отменил…
Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с тур…
Более 15 тыс. фактов нерегистрации обращений граждан выявил…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]