Первый электронный аттестат аккредитации выдали в Казахстане

Раньше основной документ, подтверждающий прохождение аккредитации, выдавался в бумажном варианте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, обладателем первого электронного аттестата аккредитации стала Испытательная лаборатория филиала РГП «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава по Карагандинской области в городе Шахтинск.

Как отмечается, это первый аттестат аккредитации, выданный Национальным центром аккредитации комитета технического регулирования и метрологии Минторговли в системе е-КТРМ субъекту аккредитации, который прошел все этапы оценки полностью в автоматическом режиме.

— Внедрение е-аккредитации – важное событие в области оценки соответствия в Республике Казахстан. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая степень беспристрастности и объективности аккредитации, снижаются риски, связанные с влиянием человеческого фактора на процесс оценки, обеспечивается экономия времени и других ресурсов участников аккредитации, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сейчас в работе на электронную аккредитацию в системе е-КТРМ находится 7 заявок на первичную аккредитацию, 26 заявок - на переаккредитацию, в том числе 24 заявки от Национального центра экспертизы и сертификации, и 11 заявок - на актуализацию материалов аккредитации.